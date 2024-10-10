Türk Telekom Global Girişimcilik Ağına Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom Global Girişimcilik Ağına Katıldı

Türk Telekom Global Girişimcilik Ağına Katıldı

Türk Telekom, 'Alaian' ağına katılarak girişimcilik ekosistemini global düzeyde güçlendiriyor.

10.10.2024 12:09
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Türkiye'de girişimcilik ekosistemini uzun yıllardır destekleyerek yenilikçi girişimlerin hayat bulmasında rol oynayan Türk Telekom, yeni nesil teknolojilere odaklanan girişimlerin global arenaya taşınmasında köprü görevi üstlenmeye devam ediyor.

Türk Telekom Ventures imzaladığı iş birliği sözleşmesi kapsamında dünyadaki 9 büyük operatörün dahil olduğu network'e katıldı. 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve toplamda 1,5 milyarın üzerinde müşterisi bulunan 9 telekomünikasyon şirketinin yer aldığı 'Alaian' network'ü ile Türk Telekom, global girişimcilik ekosisteminin paydaşları arasındaki konumunu güçlendirirken, girişimlerin uluslararası düzeyde taranması, inovatif çözümler geliştirilmesi, sektöre fayda sağlayacak yenilikçi projelere yatırım yapılması konusunda global oyuncularla ortak çalışacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna katkı sunmak için çalışmalarımız sürüyor. Global operatörlerin, sektöre yön verecek inovasyonlar konusunda ortak çalışmasına ve yenilikçi çözümler üreten girişimleri destekleyerek dünya standartlarını belirlemesine olanak sağlayan 'Alaian'a dahil olan ilk Türk şirketiyiz. Girişim ekosistemimizin globale açılmasında, yeni teknolojilere erişimi kolaylaştırarak iş birliklerinin kurulmasında önemli bir ağ sağlayacak olan bu birliktelik aynı zamanda yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda öncü rolümüzü uluslararası düzeyde pekiştirecek" dedi.

Yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, girişimcilik ekosistemine verdiği katkıyla yenilikçi fikirlerin dünyaya açılmasına destek oluyor. Şirket 10 yılı aşkın süredir girişim hızlandırma programı PİLOT ile yenilikçi girişimlerin desteklenmesinde öncü rol oynarken, girişim sermayesi şirketi TT Ventures GSYF ile geleceğin teknolojilerine odaklanan girişimlere yatırım yapıyor. ABD Silikon Vadisi'nde kurduğu ofis ile girişimlerin dünyaya açılmasında köprü görevi üstlenen Türk Telekom Ventures, girişim ekosistemindeki öncü rolünü uluslararası anlamda pekiştirecek önemli bir adım daha attı. Türk Telekom, 70'ten fazla ülkede telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren 9 telekom operatörünün yer aldığı 'Alaian' network'üne dahil oldu. Türk Telekom ile birlikte sayı 10'a yükselirken Cellnex, KPN, MTN, NOS, Omantel, Orange, STC, TIM, Telefonica'nın içinde bulunduğu oluşum dünyadaki yeni teknolojilerin ve girişimlerin telekomünikasyon şirketleri tarafından değerlendirilerek sektörün değişim ve dönüşümünü açık inovasyon ile sağlamayı hedefliyor.

Şirket, girişimlerin uluslararası düzeyde taranması, seçilmesi ve yeni çözümler geliştirilmesi; inovatif çözümler ve başarılı iş modellerinin periyodik toplantılarla paylaşılması; açık inovasyon alanında en iyi uygulamaların paylaşılması ve global girişimcilik ekosistemlerinde ortak görünürlük sağlanması gibi birçok konuda bu yapı ile global arenada gücüne güç katmaya devam edecek.

Özhan, "Türkiye'yi teknoloji üssü yapmak için yenilikçi girişimlerin gelişmesine öncülük ederken, teknoloji ihraç eden Türkiye vizyonuna katkı sunmak amacıyla girişimlerin dünyaya açılmasında köprü rolü üstleniyoruz. Ülkemizdeki inovasyon kültürünü ve girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirerek büyütmeyi hedefliyoruz. 'Alaian' 70'ten fazla ülkeye yayılan operasyonlarıyla telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren, bizim de katılımımızla 10 şirketin yer aldığı bir topluluk. Dahil olduğumuz bu oluşum ile yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi, sektöre fayda sağlayacak öncü projelerin yürütülmesi konusunda değerli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Girişim ekosistemimizin globale açılmasında, yeni teknolojilere erişimi kolaylaştırarak iş birliklerinin kurulmasında önemli bir ağ sağlayacak olan bu birliktelik aynı zamanda yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda öncü rolümüzü uluslararası düzeyde pekiştirecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Telekom, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom Global Girişimcilik Ağına Katıldı - Son Dakika

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