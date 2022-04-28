Türk Telekom ilk çeyrekte 9,5 milyar TL konsolide gelir elde etti - Son Dakika

Türk Telekom yılın ilk çeyreğinde, konsolide gelirlerini yıllık yüzde 24,8'lik artışla 9,5 milyar TL'ye yükseltti. Şirket aynı dönemde 561 milyon TL net kar elde ederken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise yıllık bazda yüzde 8,2 büyüyerek 4,1 milyar TL oldu.

Şirketin yılın ilk çeyreğindeki finansal ve operasyonel sonuçları, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, Türk Telekom'un konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 24,8 artarak 9,5 milyar TL'ye ulaştı.

FAVÖK'ünü yüzde 43,5 FAVÖK marjı ile yıllık bazda yüzde 8,2 büyüterek 4,1 milyar TL'ye ulaştıran Türk Telekom'un ilk çeyrekteki net karı ise 561 milyon TL oldu.

2022'nin ilk çeyreğinde 1,5 milyar TL tutarında yatırım yapan Türk Telekom'un toplam abone sayısı 52,2 milyona ulaştı. Sabit genişbant abone sayısını 14,5 milyona çıkaran Türk Telekom'un fiber abone sayısı ise 10,3 milyonu aştı.

Şirketin sabit genişbant tabanındaki fiber abonelerin payı ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 53,8'den yüzde 71,2'ye yükseldi. 2022'nin ilk çeyreğinde fiber ağ uzunluğunu 372 bin kilometreye yükselten Türk Telekom'un fiber hane kapsaması da 30,6 milyona ulaştı.

Ümit Önal toplantı çerçevesinde sonuçları değerlendirdi.

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'un çoğunluk hissedarı olduğunu hatırlatan Önal, "Önümüzdeki dönemde de şirketimizin operasyonel ve finansal performansını destekleyen çalışmalara imza atacağız. Küresel standartlarda sürdürülebilir büyümemize katkı sağlayarak yatırım profilimizi geliştirecek ve fırsatlara odaklanmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sağlam temelimiz, yeni koşullara çevik şekilde adapte olma yeteneğimiz ve teknolojik ilerlemeye yönelik tutkumuz, müşterilerimize, toplumumuza ve tüm paydaşlarımıza, stratejilerimizi etkin ve başarılı bir şekilde uygulamamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Önal, hissedarlarına değer yaratma taahhütleri doğrultusunda, genel kurulda 28 Nisan tarihinden itibaren hisse sahiplerine 4,95 milyar TL nakit temettü ödenmesine karar verildiğini söyledi.

"Beklentilerimizi karşılayan sonuçlarla 2022'ye iyi bir başlangıç yaptık"

Yıla iyi bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Önal, salgınla birlikte dijitalleşme, hız ve veri ihtiyacının kalıcı şekilde değişmesinin müşterilerine en iyi fiyat ve upsell (paket yükseltme) bileşimini sunma fırsatı verdiğini aktardı.

Önal ilk çeyrekte beklentilerini karşılayan sonuçlara ulaştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hem faaliyet performansı hem de net kar, hızla adapte ettiğimiz tedbirlerimiz ve gelir, maliyet ve kur riski yönetimine ilişkin doğru zamanlı aksiyonlarımız sayesinde, ilk çeyrek bütçemize kıyasla daha güçlü oldu. Kuvvetli yönlerimiz, bilgi birikimimiz ve etkili insan kaynağımızla, krizlerde ortaya çıkan fırsatlara odaklanmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etmek, 5G ve ötesi teknolojilerde öncü olmak ve teknoloji alanında katma değeri yüksek girişimleri desteklemek için ekosistemimizi güçlendirmeye kararlıyız.

Sabit genişbant iş kolunu dengeli bir şekilde yönettik. İlk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz güçlü yeniden taahhütleme performansı, rekabete kıyasla önem verilen farklılıklarımızı vurgulayan dikkate değer bir başarı oldu.

Sabit internete olan talep, makroekonomik ortama ve fiyat revizyonlarına rağmen dayanıklılığını korudu. Çeyreği 151 bin net abone kazanımı ile tamamlayarak toplam abone bazını 14,5 milyon seviyesine taşıdık. Yeni satışların yüzde 55,6'sını 24 Mbps ve üzeri paketler oluşturdu."

"Türk Telekom Türkiye'nin fiber güç merkezi"

Ümit Önal, Türkiye'nin fiber güç merkezi olarak, her kesimin teknolojiye erişimini sağlamak için 81 ili kapsayan fiber ağları daha da yaygınlaştırarak Türkiye'yi en ileri seviyede fiberleştirmeye kararlı olduklarına işaret etti.

Fiber ağlarını 2019 sonundan bu yana yüzde 22,3 büyüterek ilk çeyreğin sonunda 372 bin kilometreye çıkardıklarını bildiren Önal, "2021 sonunda 30,2 milyon olan hane kapsama adedini 30,6 milyona yükselttik. Toplam fiber abone sayımız, bir önceki yıla göre 17,4 puan ve 2019 yıl sonundan bu yana ise 34,2 puan artış ile toplam abone tabanımızın yüzde 71,2'sini oluşturarak 10,3 milyona ulaştı." bilgisini verdi.

"Mobil gelirler ilk çeyrek için yüzde 23,4 ile beklentilerimizin üzerinde büyüdü"

Önal, 2022 yılının birinci çeyreğinde hem faturasız hem de faturalı segmentin toplam 334 bin net abone kazanımı ile beklentilerinin üzerinde bir performans kaydettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Abone artışı ağırlıklı olarak 300 bin faturalı yeni abone kaynaklı olurken faturasız abone kazanımı da 35 bin olarak gerçekleşti. Mobil tabanımızda faturalı abone oranı yüzde 65,3 ile en yüksek seviyesine ulaştı.

Prime abone tabanımız yıllık yüzde 48,7 büyüme ile 5,2 milyon aboneye ulaştı. Faturalı ve üst tarifelere geçiş etrafında belirlediğimiz mobil stratejimizin başarısı, dengeli bir abone ve ARPU (Abone Başına Ortalama Gelir) büyümesiyle kendini ortaya koydu.

Etkin fiyatlama stratejimiz ve segmentlere yönelik tekliflerimiz sayesinde, yıllık karma ARPU büyümesi, çeyreksel bazda 3,5 puanlık sıçrama ile yüzde 17,5 olarak kaydedildi.

Faturalı ARPU yıllık bazda yüzde 14,9 artarken, faturasız ARPU yüzde 22,3 yükseldi. Buna göre, mobil gelirler ilk çeyrek için yüzde 23,4 ile beklentilerimizin üzerinde büyüdü."