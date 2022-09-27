Playstore ile "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" ön siparişte - Son Dakika
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Playstore ile "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" ön siparişte

27.09.2022 16:56
Playstore ile "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" ön siparişte

Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore, oyun dünyasının heyecanla beklediği "UNCHARTED 4: Bir Hırsızın Sonu" ve serinin yan oyunu olan "UNCHARTED: Kayıp Miras"ı oyun seçkisine ekliyor.

Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore, oyun dünyasının heyecanla beklediği "UNCHARTED 4: Bir Hırsızın Sonu" ve serinin yan oyunu olan "UNCHARTED: Kayıp Miras"ı oyun seçkisine ekliyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, oyun tutkunları, Playstore üzerinden verecekleri ön sipariş ile "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection"ı çeşitli ödeme seçenekleri ve uygun fiyatla koleksiyonlarına ekleme şansı bulacak.

Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore, yeni ve birbirinden popüler oyunları uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla oyunseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

UNCHARTED serisinin merakla beklenen ve serinin dördüncü oyunu "Bir Hırsızın Sonu" ile serinin yan oyunu "Kayıp Miras"ı bir arada bulunduran "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" da bilgisayar oyuncuları için ön siparişe özel indirim fırsatıyla Playstore'da satışa sunuluyor.

Playstore, oyunseverlere ödeme yöntemi konusunda da çeşitlilik sunuyor. Bilgisayar oyuncuları, Playstore üzerinden yapacakları "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" ön siparişinde tüm satın alımlarda tercih edilebilen mobil ödeme, Türk Telekom evde internet faturasına ek 12 aya varan taksit ve kredi kartı gibi geniş ödeme seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Yılın en iyi oyunu: "UCHARTED 4: Bir Hırsızın Sonu"

Sevilen serinin dördüncü oyunu olan "UNCHARTED 4: Bir Hırsızın Sonu" 150'den fazla mecra tarafından yılın en iyi oyunu seçilen ve oyun tutkunlarına beklentilerinin ötesinde bir deneyim sunan özel bir aksiyon, macera oyunu.

Serinin diğer oyunları gibi yüksek tempoya ve bol sayıda bulmacaya sahip olan oyun, baş kahraman Nathan Drake'in hikayesini tamamlayan önemli olaylara birinci elden tanıklık etme şansı sağlıyor.

"UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" ön siparişi hakkındaki tüm detaylara https://www.playstore.com/ adresi ve Playstore sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türk Telekom, Bilgisayar, alışveriş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Playstore ile 'UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection' ön siparişte - Son Dakika

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