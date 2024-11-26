Türk Telekom\'un Fiber Ağı 459 Bin Kilometreye Ulaştı

Ekonomi

BU yıl üçüncü çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 459 bin kilometreye, fiber hane kapsamasını 32,7 milyona yükselten Türk Telekom, fibere bağlı baz istasyonlarının oranını yüzde 53'e yükseltti.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, " Türkiye'nin dijital altyapısının kurucusu ve geliştiricisi olarak, dijital dünyanın gereksinim duyduğu hizmeti sunmak için fiber yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda; 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla 459 bin kilometreye ulaşan fiber ağımız; 32,7 milyon haneyi kapsıyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 10 milyon hanenin doğrudan eve kadar fiber erişimi bulunuyor. LTE mobil baz istasyonlarımızın yüzde 53'ünü fiberle bağlayarak bu alanda önemli bir mesafe kat ettik. Geniş bir kapsama alanı ve bağlantı imkanı sağladığımız güçlü fiber altyapımızla bireylere ve kurumlara en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz" dedi.

'459 BİN KİLOMETREYE ULAŞAN FİBER AĞIMIZ; 32,7 MİLYON HANEYİ KAPSIYOR'

Orhan, "Türk Telekom olarak, ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etme sorumluluğuyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda; bu yıl üçüncü çeyrek itibarıyla 459 bin kilometreye ulaşan fiber ağımız; 32,7 milyon haneyi kapsıyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 10 milyon hanenin doğrudan eve kadar fiber erişimi bulunuyor. Ericsson'un çalışmasına göre; fiberle bağlı mobil baz istasyonlarının oranının küresel ölçekte 2030 yılında yüzde 50 olması bekleniyor, bizim ise LTE baz istasyonlarımızın yüzde 53'ü şimdiden fiberle bağlanmış durumda. Bu sayede sabit tarafta olduğu gibi mobilde de hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimi sunarken, 5G'ye geçişin temelini oluşturan fiber bağlantının yarısından fazlasını başarıyla tamamlamış olduk. Güçlü fiber altyapımızla yalnızca internet hızının artırılmasını değil, aynı zamanda daha güçlü bir bağlantı kalitesini ve dijital dünyadaki her türlü yeniliğe erişim imkanını sağlıyoruz. Yenilikçi teknolojilerin ihtiyaç duyduğu yüksek hızlı erişim ağını ülkemizin her noktasına taşımak için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.