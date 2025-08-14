Türk Telekom'un Karı Yüzde 28,7 Arttı

Türk Telekom, 2025'in ikinci çeyreğinde 4,9 milyar lira net kar elde ederken, yılın ilk yarısındaki net karını da yıllık bazda yüzde 28,7 artırarak 10,3 milyar liraya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 13,2 artışla 50,4 milyar liraya yükselten şirketin yılın ilk yarısındaki konsolide gelirleri de 98,8 milyar liraya ulaştı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 21,3 milyar lira olurken, FAVÖK marjı yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşti. İkinci çeyrekte net karını 4,9 milyar liraya yükselten Türk Telekom, yılın ilk yarısında ise net karını yıllık bazda yüzde 28,7'lik artışla 10,3 milyar liraya çıkardı.

İkinci çeyrekte 13,3 milyar lira yatırım yapan şirketin yılın ilk yarısındaki yatırım harcamaları 21,8 milyar liraya ulaştı. Şirketin ikinci çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı ise 54,2 milyon oldu.

Tüm illerde yüksek hızda internet erişimi sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Telekom'un 2025 ikinci çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğu 496 bin kilometreye, fiber hane kapsaması da 33,5 milyon haneye yükseldi.

Tüm segmentlerimiz beklentilerimizin üzerinde bir performans gösterdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, iş kollarının ikinci çeyrek performansından memnun olduklarını vurguladı.

Önal, "Bu performans, 2025 yılı öngörülerimizi yukarı yönlü güncellememizi sağladı. 2025'in ilk yarısında toplam abone sayımız 54,2 milyona yükseldi. Tüm segmentlerimiz dönem boyunca beklentilerimizin üzerinde bir performans gösterirken, gelire en yüksek katkıyı yine kayda değer bir performans gösteren mobil segment sağladı. Mobilde 678 bin net abone kazanımıyla 2022 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik performansı yakaladık ve mobil abone sayımızı 28,5 milyona yükselttik." ifadelerini kullandı.

Sabit internet tarafında toplam abone sayısını 15,5 milyona çıkardıklarını, aktaran Önal, "496 bin km uzunluğa ulaşan fiber ağımız, 33,5 milyon haneyi kapsıyor. 2025'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde 44,5 milyar lira olan konsolide gelirlerimizi 50,4 milyar liraya yükselttik. FAVÖK bu çeyrekte yüzde 23 artarak 21,3 milyar liraya yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 42,2 oldu. Net karımız ise yıllık bazda yüzde 14,2 artışla 4,9 milyar liraya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

"Mobil faturalı abone kazanımında çeyrek rekoru kırıldı"

Önal, müşteri deneyimi odaklı stratejileri ve güçlü altyapıları sayesinde mobil alandaki büyümeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Faturalı segment 810 bin net abone kazanımıyla tarihinin en yüksek çeyreklik net kazanımını kaydetti. Son 12 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla yeni bir rekora daha imza attık. Güçlü altyapımız ve müşteri deneyimi odaklı stratejimizin yanı sıra devam eden yatırımlarımız ve kazandığımız birikimlerimizle, mobil alandaki varlığımızı ileriye taşımaya devam edeceğiz."

Güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimiyle bölge coğrafyasının dijitalleşmesine yönelik adımlar attıklarını belirten Önal, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacağımız fiber altyapı girişimimizi önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs hükümetleri arasında imzalanan ikili protokol kapsamında, ülkedeki fiber dönüşüm süreci Türk Telekom tarafından yürütülecek. Bu kapsamda, ülke genelinde fiber altyapı kurmanın yanı sıra bireysel ve kurumsal müşterilere yüksek hızlı bağlantı ve en üst seviyede kullanıcı deneyimi sunan perakende genişbant hizmetleri sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Önal, Türk Telekom'un Kuzey Kıbrıs'a Türkiye üzerinden iki denizaltı fiber hattı ile uluslararası internet erişimi sağlayan tek operatör olduğunu anımsatarak, "Yeni projemiz, bu rolümüzü daha da ileriye taşıyor. Bu girişim, yurt dışında hem altyapı geliştirici hem de perakende sabit internet hizmet sağlayıcısı olarak ilk açılımımız. Her iki alandaki yetkinliğimizi bir kez daha ortaya koyacak olan bu adımın yakın coğrafyalarda oluşabilecek yeni fırsatlara da zemin hazırlayabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İmtiyaz sözleşmesini yenilemeye çok yakınız"

Yılın ikinci çeyreğinde 13,3 milyar lira yatırım gerçekleştirerek 2025'in ilk yarısını 21,8 milyar lira yatırımla tamamladıklarının altını çizen Önal, Türkiye'nin dijitalleşmesine katkı sunmak amacıyla 2005'ten bu yana gerçekleştirdikleri yatırım toplamının da 22 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Önal, "Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var. Bizim altyapımız, Türkiye'nin altyapısıdır. Yaklaşık 25 yıl boyunca geçerli olacak sabit hat imtiyaz sözleşmemizi yenilemeye çok yakınız. Bu gelişme, Türkiye'nin dijital dönüşümünü güçlendirme hedefimiz doğrultusunda stratejik ve net bir yol haritası çizmeye olanak tanıyacak." değerlendirmesini yaptı.

Türk Telekom'un yaptığı her yatırımın Türkiye'ye ve ülke geleceğine yatırım olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Önal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzun yıllardır, yatırım stratejimizi şekillendiren ve AR-GE çalışmalarımızın odağında yer alan 5G dönemine giriyoruz. Güçlü fiber altyapımız, endüstrilerdeki öncü çalışmalarımız ve yüzde 54'ünü şimdiden fiberle bağladığımız LTE mobil baz istasyonlarımızla, yakında gerçekleşmesi beklenen 5G ihalesine ve ardından gelecek yayılım sürecine hazır durumdayız. Önümüzdeki fırsatların çeşitliliği, bize büyük bir motivasyon sağlıyor. Finansal disiplin ve sürdürülebilir büyümeden ödün vermeden paydaşlarımızın beklentilerini mümkün olan en yüksek standartlarda karşılamaya kararlılıkla devam edeceğiz."