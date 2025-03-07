Türk Telekom ve Cisco'dan İyi Niyet Sözleşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Telekom ve Cisco'dan İyi Niyet Sözleşmesi

Türk Telekom ve Cisco\'dan İyi Niyet Sözleşmesi

Türk Telekom, Cisco ile GSMA Kongresi'nde bulut çözümleri için iş birliği yapma anlaşması imzaladı.

07.03.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknolojileri şirketlerinden Cisco ile GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde, bulut tabanlı yenilikçi çözümlerin Türkiye'de yerelleşmesi ve uygulama alanlarının genişletilmesi konusunda İyi Niyet Sözleşmesi imzaladı. Cisco'nun Nesnelerin İnterneti cihazlarını ve sim kartlarını daha hızlı, akıllı ve güvenli bir biçimde yönetimini sağlayan Mobility Services Platform çözümü, Türk Telekom veri merkezlerine yapılacak yatırım kapsamında Türk Telekom uzmanlığıyla kullanıcılarla buluşacak.

Türk Telekom, fiber altyapısıyla geleceğin teknolojilerine temel hazırlarken, 5G'nin uygulama alanlarını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 5G destekli ve yapay zeka tabanlı gelişmiş bulut çözümler ile dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Bu vizyon doğrultusunda yerel ve küresel iş birliklerini sürdüren Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Cisco ile GSMA Dünya Mobil Kongresi'nde İyi Niyet Sözleşmesi imzaladı.

Cisco'nun Nesnelerin İnterneti cihazlarını ve sim kartlarını daha hızlı, akıllı ve güvenli bir biçimde yönetimini sağlayan Mobility Services Platform çözümü, Türk Telekom veri merkezlerine yapılacak yatırım kapsamında Türk Telekom uzmanlığıyla kullanıcılarla buluşacak. Türk Telekom, 5G ile birlikte kullanım alanları genişleyecek Nesnelerin İnterneti ve inovasyon kabiliyetlerini artıracak yapay zeka destekli gelişmiş bulut tabanlı çözümler ile müşteri deneyimini üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Türk Telekom'un güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimiyle dijital geleceği inşasına öncülük ettiğini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Dijital geleceğin inşasına öncülük eden Türk Telekom olarak, yeni nesil teknolojileri dünyayla eş zamanlı biçimde Türkiye'ye ve kullanıcılarımıza sunma sorumluluğunu taşıyoruz. Teknoloji birikimimiz ve uzmanlığımızla, işletmelerin ve kurumların dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ediyoruz. Cisco ile yaptığımız iş birliği ile şirketlerin ve kurumların dijital dönüşüme hız katacak yapay zeka destekli gelişmiş bulut tabanlı çözümleri veri merkezlerimiz üzerinden kullanıcılarla buluşturuyoruz. 5G'nin sağlayacağı olanaklar ile yapay zeka destekli gelişmiş bulut tabanlı çözümler daha önemli hale gelirken, 5G'ye en hazır operatör olarak yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Cisco Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri Servis Sağlayıcılarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Gordon Thomson konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin telekomünikasyon sektöründeki öncü şirketlerinden Türk Telekom ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Birlikte gerçekleştireceğimiz yatırımlarla Türkiye'de IoT hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız ve Türkiye'deki ağ altyapısının güvenilirliğini, güvenliğini ve genel performansını artıracağız. Bu iş birliği sayesinde inovasyonu hızlandırarak sektörlere ve tüketicilere somut faydalar sunmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Mobil Dünya Kongresi, Dijital Dönüşüm, Türk Telekom, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Cisco, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom ve Cisco'dan İyi Niyet Sözleşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti

17:40 Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
17:19 Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
17:02 Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
15:52 Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
07:24 Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
07:13 Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
01:29 Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
01:05 Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
00:16 İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
23:51 Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 19:14:38. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Telekom ve Cisco'dan İyi Niyet Sözleşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.