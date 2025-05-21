Türk Telekom Wi-Fi 7 ile 10 Gigabit Hiza Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Telekom Wi-Fi 7 ile 10 Gigabit Hiza Ulaştı

Türk Telekom, Wi-Fi 7 teknolojisini test ederek kablosuz bağlantı hızında 10 gigabitin üzerinde performans sağladı.

21.05.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom, yeni nesil Wi-Fi 7 mesh teknolojisini gerçek ortamda test ederek kablosuz bağlantı hızında 10 gigabit saniye üzeri performansa ulaştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm sürecine öncülük eden Türk Telekom, fiber internet altyapısını yenilikçi teknolojilerle destekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Wi-Fi teknolojilerine yön veren uluslararası kuruluşlardan Wireless Broadband Alliance (WBA) ve ağ donanımı üreticisi TP-Link iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, Wi-Fi 7 standardı mesh ağlarda test edildi.

Türk Telekom, Wi-Fi 7 teknolojisini gerçek ortam koşullarında test eden dünyadaki ilk operatörlerden biri oldu. Saha denemelerinde, mesh ağ üzerinden gerçekleştirilen yüksek kapasiteli veri aktarımında 10 gigabit saniyenin üzerinde hızlara ulaşıldı.

"Ülkemizi yenilikçi çözümlerle buluşturmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, geleceğin teknolojilerine yönelik öncü adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Dijitalleşmenin hayatın her alanını kapsadığını ve gelişen yeni nesil teknolojilerle birlikte erişim ihtiyaçlarının da değiştiğini vurgulayan Orhan, iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve küresel iş ortaklarıyla dünya standartlarına yön veren çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Orhan, iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ettikleri aktararak, "Küresel iş ortaklarımızla birlikte dünya standartlarına yön veren çalışmalar yapıyoruz. WBA ve TP Link ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu uygulamayla mesh ağlarda rekor hız değerlerine ulaştık. Güçlü altyapımız ve bağlantı teknolojilerindeki öncü çalışmalarımızla ülkemizi yenilikçi çözümlerle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

WBA Üst Yöneticisi (CEO) Tiago Rodrigues de denemenin yeni nesil Wi-Fi teknolojisinin benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını hızlandırma misyonları açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Türk Telekom ve TP-Link'in Wi-Fi 7 teknolojisini gerçek dünya koşullarında başarıyla hayata geçirmesi, bu teknolojinin kullanıma hazır olduğunu ve hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için yüksek bant genişliği gerektiren deneyimlere hazır olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

TP-Link Türkiye Ülke Müdürü Ryan Yang ise kablosuz ağ teknolojilerinde daima mükemmelliği hedeflediklerini kaydetti.

Yenilikçi çözümlerle sektörde fark yaratmaya devam ettiklerine dikkati çeken Yang, "Türk Telekom ve WBA işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Wi-Fi 7 testlerinde elde edilen hızlar, bağlantı teknolojilerinin sınırlarını zorlayan önemli bir başarıyı temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom Wi-Fi 7 ile 10 Gigabit Hiza Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci el otomobil pazarı canlandı Sıfır oto cep yakıyor İkinci el otomobil pazarı canlandı! Sıfır oto cep yakıyor
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme Yusuf Akçiçek için geldiler İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma Valilik düğmeye bastı Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Survivor’da gergin anlar Meryem, İsmail Balaban’ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek

12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
17:35
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
17:35
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması
Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
17:20
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
17:20
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı
Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
17:09
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 13:11:11. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Telekom Wi-Fi 7 ile 10 Gigabit Hiza Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.