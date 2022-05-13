Türk vatandaşı olabilmek için satın alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara çıktı! - Son Dakika
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Türk vatandaşı olabilmek için satın alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara çıktı!

13.05.2022 01:04

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçebilmek için alması gereken konut fiyatı 250 bin dolardan 400 bin dolara çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 1 ay sonra uygulanmaya başlanacak.

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş için alması gereken gayrimenkul fiyatındaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

13 NİSAN'DA MEDYADA YER ALMIŞTI

Yabancıların Türkiye vatandaşlığına 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alarak hak kazanabilmesiyle ilgili tartışmalar üzerine, 13 Nisan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında, "Vatandaşlık hakkı kazanmak için satın alınması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara çıkarılması kararı alındı" haberleri medyada yer almıştı.

3 YIL SATMAMA ŞARTI BULUNUYOR

12 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de konuya ilişkin karara yer verildi. Karara göre vatandaşlık kanunundaki 250 bin ibaresi 400 bin ile değiştirildi. Mülk alanların taşınmazı 3 yıl boyunca satmaması şartı da bulunuyor. Karar 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

500 BİN DOLARLA BES'E GİRENLERE DE VATANDAŞLIK VERİLECEK

Kararla ayrıca, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek. Bu karar ise bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar:

Türk vatandaşlığına geçmek için alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara yükseltildi
Türk vatandaşlığına geçmek için alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara yükseltildi
YORUMLAR
500
Konutla Türk vatandaşlığının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Konutla Türk vatandaşlığının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Son Dakika Ekonomi Türk vatandaşı olabilmek için satın alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk vatandaşı olabilmek için satın alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara çıktı! - Son Dakika
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