Türk ve Mısırlı turizm temsilcileri Afrika Turizm Forumu\'nda bir araya geldi

Ekonomi

ŞARM EL Turizm sektörü temsilcileri Afrika Turizm Forumu'nda bir araya gelerek, sektörün geleceğini, yatırım potansiyelini değerlendirdi.

Afrika Turizm Forumu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde başladı. Foruma, Türkiye ve Mısır başta olmak üzere birçok ülkenin turizm temsilcileri katıldı. Forum kapsamında düzenlenen oturumlarda Afrika'nın turizm sektörü masaya yatırıldı.

Forumun açılışında konuşan Antalya Turizm Forumu (ATF) Kurucu Başkanı Selçuk Meral, Mısır'ın Afrika'nın dünyaya açılan en önemli kapısı olduğunu söyledi. Potansiyeli değerlendirerek dünyayı Afrika'yla buluşturmak istediklerini anlatan Meral, "Bu yeni dönem rekabetin değil birlikteliğin dönemidir. Türkiye ve Mısır turizm çeşitliliği ve sürdürülebilir turizme verebilecekleri katkı ile dünya turizmini domine edebilir. Bu birlikteliğin bu yeni dönemin başlangıcı olmasını dilerim." diye konuştu.

Mısır turizm yatırımı için elverişli ortam sağlamayı taahhüt ediyor

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed İsa, Mısır hükümetinin özel sektörle birlikte çalışarak gerekli alt yapıyı inşa etmek için politikalar uygulamaya kararlı olduğunu vurguladı. Issa, gelecek birkaç hafta içinde otel inşatlarının teşvik edilmesine yönelik kapsamlı politikalar açıklayacaklarını kaydetti.

Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel İdaresi (GAFI) Başkan Yardımcısı General Yaser Abbas???????, Mısır'ın turizm sektöründe yatırım için teşvik edici ve elverişli ortam sağlamayı taahhüt ettiğini dile getirdi. Afrika'da ve özellikle Mısır'da turizmin geleceğinin parlak olduğuna işaret eden Abbas, "Yatırım politikaları ve ortaklıklarla, kıtamızın en iyi yanlarını dünyaya sergileyen canlı ve dirençli bir turizm sektörü yaratabiliriz." ifadelerini kullandı.

Güney Sina Valisi General Halid Fuda, forumun Afrika kıtası ve ülkeleri için önemli olduğuna dikkati çekerek, foruma ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, destinasyon içinde bir destinasyon oluşturmayı hedeflediklerini anlatarak, turizmin lokal ekonomileri desteklediğini, istihdam sağladığını ifade etti.