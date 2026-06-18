Türk ve Tunuslu Firmalardan B2B Görüşmeler - Son Dakika
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Türk ve Tunuslu Firmalardan B2B Görüşmeler

18.06.2026 11:44
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Türkiye ve Tunus arasındaki ticaret ilişkileri güçleniyor, TİM B2B programıyla yeni işbirlikleri hedefliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Tunus'ta düzenlenen Genel Nitelikli Ticaret Heyeti Programı kapsamında Türk ve Tunuslu firmalar ikili iş görüşmelerinde (B2B) bir araya geldi.

Başkent Tunus'taki programa Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Tunus Ticaret Heyeti Başkanı Başaran Bayrak, Tunus-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Yılmaz, Tunus Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası İlişkiler, Ekonomik Etkinlikler ve Ekonomik Bilgi Merkezi Direktörü Delenda Mekki ile iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı.

Programın açılışında konuşan Büyükelçi Demircan, Türkiye'nin ihracatını büyütme hedefi doğrultusunda Afrika'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Tunus'un da bu çerçevede stratejik ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye ile Tunus arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda istikrarlı şekilde geliştiğini ifade eden Demircan, "2026 yılının ilk 5 ayında ikili ticaret hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yaklaşık yüzde 7 artarak 779 milyon dolar seviyesine ulaştı. Hedefimiz karşılıklı ticareti büyütmek ve bunu karşılıklı fayda temelinde daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır." dedi.

Demircan, Türk yatırımcıların Tunus'ta istihdam oluşturan, teknoloji transferi sağlayan ve yerel üretime katkı sunan yatırımlarını desteklediklerini belirterek, B2B görüşmelerinin yeni ortaklıklara ve yatırımlara kapı aralayacağını kaydetti.

"Türkiye'nin Tunus'a ihracatı 1,2 milyar dolar seviyesinde"

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Tunus Ticaret Heyeti Başkanı Bayrak da 19 Türk firmasıyla Tunus'ta bulunduklarını, yaklaşık 30 katılımcının yer aldığı organizasyonda 150'ye yakın iş görüşmesinin planlandığını söyledi.

Görüşmelere gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren Bayrak, "Tunus bizim için önemli bir pazar. Burada tarihi ilişkilerimiz de var. Bu ilişkileri ticari ilişkilerle taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tunus'a ihracatının yaklaşık 1,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Bayrak, "Yakın dönemde ihracatımızı 2 milyar dolara, karşılıklı ticaret hacmimizi ise 2,5-3 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Tunus-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yılmaz ise Tunus'un stratejik konumu, nitelikli insan kaynağı ve Afrika pazarlarına erişim imkanlarıyla yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

"Tunus, Afrika'ya açılan stratejik bir kapı"

Tunus'un yalnızca 12 milyonluk bir pazar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, ülkenin Afrika'ya açılan stratejik bir kapı, bölgesel bir üretim üssü ve Avrupa ile Afrika arasında doğal bir köprü niteliği taşıdığını ifade etti.

Yılmaz, hedeflerinin sadece ticaret hacmini artırmak değil, yatırım, sanayi, teknoloji ve üretim alanlarında daha kalıcı ortaklıklar geliştirmek olduğunu kaydetti.

Etkinliğe katılan Türk firmalarından Başaran Ticaret'in Yönetici Ortağı Aybüke Güngör de şirket olarak uzun süredir TİM'in yurt dışı organizasyonlarında yer aldıklarını ve bu etkinliklerden olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

Tunus pazarında bir süredir faaliyet gösterdiklerini belirten Güngör, "Tunus'taki iş ortaklıklarımızı artırmak amacıyla buradayız. Faydalı görüşmeler gerçekleştirerek ülkemize somut sonuçlarla dönmeyi umuyoruz." dedi.

Nişasta ve nişasta bazlı ürünler alanında faaliyet gösterdiklerini belirten Güngör, kağıt sektörüne yönelik yapıştırıcı ve bağlayıcı çözümler sunduklarını, müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürün geliştirme çalışmaları da yaptıklarını ifade etti.

TİM tarafından düzenlenen ticaret heyeti programı kapsamında Türk ve Tunuslu firmalar arasında gün boyunca gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin yeni ticari iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Tunus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk ve Tunuslu Firmalardan B2B Görüşmeler - Son Dakika

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