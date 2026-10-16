Türk yatırımcılar Romanya'da 4 gigavat batarya kapasitesine ulaşmayı öngörüyor

EBRU ŞENGÜL CEVRİOĞLU/GÖKÇE TOPBAŞ - Türkiye ve Romanya, enerji alanında bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi hedeflerken Romanya'nın yenilenebilir enerji ve depolama yatırımlarına yönelik artan ihtiyacı Türk şirketleri için yeni fırsatlar oluşturuyor.

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Bogdan Mihailescu, Türkiye-Romanya Enerji Forumu kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji sektörünün iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli yeri olduğunu söyledi.

İki ülkenin enerji alanında birbirini tamamlayan fırsatlar barındırdığını belirten Mihailescu, "Enerjiyi ülkelerimiz arasındaki en önemli işbirliği alanlarından biri olarak görüyorum. Çünkü bugün dünyadaki bütün ekonomiler enerjiye dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Mihailescu, Romanya'nın 2035 enerji stratejisi kapsamında güneş ve rüzgar enerjisinde yaklaşık 20 gigavatlık ilave kapasite hedeflediğine işaret ederek, 2 gigavatlık depolama kapasitesine yönelik finansman imkanlarının bulunduğunu ve hükümetin yeni projelerde depolamayı teşvik ettiğini söyledi.

Son 10 yılda Türkiye'nin Romanya'ya yönelik yatırımlarının yaklaşık 10 milyar avroya ulaştığını, geçen yılki yatırım hacminin ise 2 milyar avro düzeyinde gerçekleştiğini aktaran Mihailescu, imalat sanayisi ve enerjinin ikili yatırım ilişkilerinde öne çıktığını belirtti.

Enerji işbirliği bölge ülkelerine uzanabilir

Mihailescu, Türkiye ve Romanya'nın enerji alanındaki potansiyellerini birleştirerek bölgesel ölçekte daha etkin bir rol üstlenmek istediklerini vurguladı.

Türkiye ile Romanya arasındaki enerji işbirliğinin Moldova ve Ukrayna gibi bölge ülkelerini de kapsayabilecek fırsatlar barındırdığına dikkati çeken Mihailescu, Ukrayna'nın yeniden inşasında enerji altyapısının önemli rol oynayacağını, sürecin yatırım ve ticaret açısından büyük fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

Mihailescu, elektrik üretim ekipmanları, kablolar, kontrol ve veri toplama sistemleri (SCADA) ile dijital teknolojilerin bu süreçte öne çıkabileceğini kaydetti.

Türkiye ile Romanya arasında enerji alanında bir çalışma grubu bulunduğunu anlatan Mihailescu, grubun yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Doğal gaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) alanlarında işbirliği fırsatları bulunduğunu belirten Mihailescu, Hazar bölgesinden Orta Avrupa'ya doğal gaz taşınmasını sağlayan koridorların ve BRUA Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin bölgesel enerji işbirliği açısından önemine işaret etti.

Mihailescu, "Türkiye ve Romanya olarak enerji alanında birlikte bölgesel bir oyuncu, bölgesel bir merkez olmak istiyoruz. Birlikte çalışmak için gerekli bütün unsurlara sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk yatırımcıların batarya yatırımlarını artırması bekleniyor

Karadeniz Enerji İşbirliği Derneği (BESCA) Başkanı ve Enexus Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güler, Romanya'da yaklaşık 7 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 200 megavatlık güneş enerjisi santralini devreye aldık. Şu anda bu tesislere batarya ekleme süreçleri devam ediyor. Ayrıca yaklaşık 400 megavatlık yeni bir kapasitenin de inşaatına başladık." bilgisini verdi.

Türk şirketlerinin Romanya'nın yenilenebilir enerji piyasasında giderek daha etkin hale geldiğini dile getiren Güler, "Yatırımlar tamamlandığında Türk yatırımcıların Romanya'daki toplam güneş enerjisi kurulu gücünün yaklaşık yüzde 40'ına sahip olacağını hesaplıyoruz. Bu da yaklaşık 2 bin 500 megavatlık güneş enerjisi kapasitesine karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

Güler, batarya depolama yatırımlarında da önemli büyüme beklediklerinin altını çizerek, Türk yatırımcıların yaklaşık 4 gigavatlık batarya kapasitesine ulaşabileceğini öngördüklerini söyledi.

Türk yatırımcıların güneş enerjisi projelerini genellikle daha yüksek kapasiteli batarya sistemleriyle birlikte geliştirdiğini anlatan Güler, bu yaklaşımın Romanya'daki enerji depolama yatırımlarını desteklediğini kaydetti.

Güler, Romanya'da inşaat hazırlıkları ve saha mobilizasyon çalışmaları devam eden güneş enerjisi ve batarya projesinin toplam yatırım bedelinin 20 milyon avro olduğunu belirterek, "Yaklaşık bir yıl içerisinde projeyi şebekeye bağlanmaya hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Haziran 2027'de de şebekeye bağlanmış ve ticari faaliyetlerine başlamış olacak." dedi.

Romanya'nın enerji altyapısı, güneş ve rüzgar santralleri ile inşaat projelerinde önemli fırsatlar sunduğunu ancak uzun izin süreçleri ve bürokrasinin yatırımcılar için zorluk oluşturduğunu belirten Güler, yatırımların AB mevzuatı kapsamında korunduğunu ve pazar deneyimlerinin sorunların çözümünü kolaylaştırdığını ifade etti.

Romanya'daki güneş enerjisi yatırımlarında Türk sermayesi öne çıkıyor

BESCA İdari Direktörü ve Enexus Ticari Direktörü (CCO) Alina Ştefan ise Romanya'daki güneş enerjisi projelerine yatırılan sermayenin yüzde 40'ından fazlasının Türk yatırımcılar, Türk sermayesi veya Türk ortaklı Romanya şirketlerinden geldiğini dile getirdi.

Türk yatırımcıların Romanya enerji piyasasına ilgisinin gelecek dönemde de artmasını beklediklerini söyleyen Ştefan, yatırımcıların proje geliştirme süreçlerini, getiri beklentilerini, finansman koşullarını ve izin prosedürlerini dikkatle değerlendirmesi gerektiğini, yerel deneyime sahip ortaklarla çalışmanın önemini vurguladı.

Ştefan, Romanya'da AB fonları ve hibe imkanlarının bulunduğunu belirterek, BESCA'nın yatırımcıları, proje geliştiricilerini ve ilgili kurumları bir araya getirerek bölgesel enerji işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.