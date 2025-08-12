Turka, 8 ilde araç muayene istasyonu bayilik başvurularını alıyor

Turka, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli'de hizmet verecek araç muayene istasyonlarının bayilik başvurularını almaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2027-2047 dönemi araç muayene hizmetlerini yürütme hakkını kazanan MOI Ortak Girişim Grubu'nun markası Turka, Türkiye genelinde kuracağı istasyonlar için çalışmalarına devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonuyla yürütülen araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için mayısta sonuçlandırılan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde yaygın bayilik sistemini oluşturuyor. İlk etapta, 249 istasyon faaliyete geçirilecek.

Bu kapsamda Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli'de hizmet verecek araç muayene istasyonları için bayilik başvuruları, kurumsal internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Referans mektuplu başvurulara, değerlendirmede öncelik verilecek. Bayilik başvurularıyla ilgili şartlar, Turka'nın kurumsal internet sitesinde yer alıyor. İstenilen belgeler arasında, firma tanıtım dokümanı, bir sayfalık niyet mektubu, taşınmaz bilgi formu, tapu belgesi, kadastro parsel çapı, imar durumu belgesi ve arazi fotoğrafı bulunuyor. Belgeleri eksiksiz getiren girişimciler, birden fazla ilde gerekli şartları yerine getirerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Geçen yılın verilerine göre, Türkiye'de 12,5 milyon araca muayene hizmeti verilirken, bu sayı, tekrarlarıyla 15 milyona yükseldi. Türkiye, dünyada en fazla araç muayenesi yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

"Türkiye'nin her köşesinden başvuru almaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Turka adıyla ve "Yeni nesil araç muayene" vizyonuyla Türkiye genelinde yaygın bir bayilik sistemi oluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Salman, "Bu kapsamda, Doğu Anadolu Bölgesi'nde güçlü bir hizmet ağı kurmayı hedefliyoruz. Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli'den bizimle çalışmak isteyen yatırımcılar, başvurularını www.turka.com sitesi üzerinden yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl trafikte kayıtlı 31 milyondan fazla araç olduğunu ve her sene bir milyondan fazla araç satışının gerçekleştiğini aktaran Salman, sayının bu hızla artmaya devam etmesi halinde trafiğe çıkacak araçlara yönelik muayenenin daha da önem kazanacağına değindi.

Türkiye'nin her köşesinden başvuru almaya devam ettiklerini vurgulayan Salman, bu sürecin araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak şekilde hızlı ve verimli gerçekleşmesini hedeflediklerini belirtti.

Salman, operasyonel olarak disiplini güçlü, finansal açıdan sağlam, hizmet kalitesine önem veren, bölgesini iyi tanıyan ve ihtiyaçlarını bilen girişimcilerle uzun süreli çalışmayı amaçladıklarını kaydetti.