Turkcell Dijital İş Servisleri, bilgi teknolojileri hizmet pazarının lideri oldu - Son Dakika

Kamu kurumlarının ve özel sektörün uçtan uca dijitalleşmesine katkı sağlayan Turkcell Dijital İş Servisleri, IDC tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan sektör değerlendirmesi raporunda, bilgi teknolojileri hizmet pazarında birinciliği elde etti.

Turkcell'in kurumlara tek noktadan uçtan uca teknolojik çözümler sunduğu Dijital İş Servisleri şirketi, başarıyla geçen üç yılın ardından bilgi teknolojileri hizmet pazarının lideri konumuna yükseldi. ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi IDC tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan sektör değerlendirmesi raporuna göre; Turkcell Dijital İş Servisleri şirketi, 2020 yılında gerçekleştirdiği başarılı performansıyla bilgi teknolojileri hizmet pazarında birinciliği elde etti. Bugüne kadar 4,5 milyar TL kontrat değerine sahip 7 binden fazla projeye imza atan Dijital İş Servisleri'nin gelirleri yüzde 29 artarak 2,3 milyar TL'ye ulaştı.

"3 yılda bin 500'den fazla şirketin dijitalleşmesine katkı sağladık"

3 yıllık faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda açıklamalarda bulunan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şunları söyledi: "2018 yılının sonunda kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile bugüne kadar bin 500'den fazla şirketin dijital dönüşümüne katkı sağladık. Güçlü iletişim altyapımız sayesinde üstün telekom hizmetlerimizin yanı sıra veri merkezi ve bulut çözümleri, siber güvenlik, sistem entegrasyon ve yönetilen hizmetler, iş uygulamaları ve yeni nesil teknolojiler alanında çözümler sunuyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 7 binden fazla projemizin yaklaşık yüzde 22'si uçtan uca yönettiğimiz sistem entegrasyon projelerinden oluşuyor. Öte yandan sağlık sektöründe devreye aldığımız dev projelerimizden olan 7 şehir hastanesi ve 2 acil durum hastanesi açılışıyla bu alanda lider şirket haline geldik. Bununla birlikte ülkemizi dünyanın önde gelen 'veri ve bulut teknolojileri üssü' haline getirme hedefimiz doğrultusunda yaptığımız 2,5 milyar TL'yi aşan yatırımla yerli veriye sahip çıkıyoruz. Veri merkezlerimizde 2 bin 500'den fazla kurumsal müşterimize hizmet sunarken, siber güvenlik alanında ise alanında uzman 150'yi aşkın çalışanımızla 7/24 güvenliklerini sağlıyoruz."

"Hedefimiz dijital çözüm ihracatına öncülük etmek"

Dünya çapında yaşanan dijital dönüşümün Türkiye'deki öncüsü olduklarının altını çizen Özata, sözlerine şöyle devam etti: "Dijital ürün ve hizmetler, günümüz dünyasında rekabetçi konumunu sağlamlaştırmayı hedefleyen kurumların tüm operasyonlarında artık zorunluluk haline geldi. Biz de ülkemizin dijital gücünün potansiyeline inanan bir şirket olarak, Türkiye'nin dijital ekonomisine katkı sağlıyor; sağlıktan endüstriye, finanstan perakendeye kadar geniş bir alanda dijital dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. Bir yandan da toplumsal faydayı gözeterek değer üreten işlere imza atıyoruz. Türkiye bilgi teknolojileri hizmet pazarında elde ettiğimiz liderlikten güç alarak önümüzdeki dönemde yurt dışına yönelerek dijital çözüm ihracatında da öncü şirket olmayı hedefliyoruz."

Kamu kurumlarının dijitalleşme yolculuğunda stratejik çözüm ortağı

Verilen bilgiye göre, Türkiye'deki kamu kurumlarının dijitalleşme yolculuğunda stratejik çözüm ortağı olarak toplumsal faydayı da gözeten Dijital İş Servisleri, bu alanda birçok projeye de destek oluyor. Orman yangınlarına karşı akıllı sektör çözümleri ve pandemi hastaneleriyle birçok farklı sektörde çözüm oluşturan Dijital İş Servisleri, savunma sektöründen ulaştırmaya, eğitimden enerjiye birçok alanda kamu kurum ve kuruluşlarının dijital dönüşüm yolculuğunda yüzden fazla kamu projesini hayata geçirdi. - İSTANBUL