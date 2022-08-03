Toplamda 228 üniversitenin katıldığı Avrupa Üniversite Oyunları'nda 15 farklı branşta mücadele eden Türkiye; 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazandı.

Polonya 'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda ay-yıldızlı genç sporcular, 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazanarak rekor kırdı.

Faik Öztrak: 'Ösym Başkanını Kurban Verip, Bu İşten Sıyrılmayı mı Düşünüyorsunuz. Yoksa Giderayak Devlete Yandaşlarınızı Doldurmaya Çalışırken,...

Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Türkiye, Avrupa Üniversite Oyunları'nda 47 madalya kazanarak rekor kırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.