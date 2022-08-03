Türkiye, Avrupa Üniversite Oyunları'nda 47 madalya kazanarak rekor kırdı - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa Üniversite Oyunları'nda 47 madalya kazanarak rekor kırdı

03.08.2022 17:03
Türkiye, Avrupa Üniversite Oyunları'nda 47 madalya kazanarak rekor kırdı

Turkcell sponsorluğundaki Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) genç sporcuları, 2022 Avrupa Üniversite Oyunları'nda 47 madalya kazanarak 2018'deki başarısını ikiye katladı.

Turkcell sponsorluğundaki Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) genç sporcuları, 2022 Avrupa Üniversite Oyunları'nda 47 madalya kazanarak 2018'deki başarısını ikiye katladı.

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda ay-yıldızlı genç sporcular, 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazanarak rekor kırdı.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda Yeditepe Üniversitesi birinci oldu.

Toplamda 228 üniversitenin katıldığı Avrupa Üniversite Oyunları'nda 15 farklı branşta mücadele eden Türkiye; 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazandı.

Üniversite Sıralaması:

1- Yeditepe Üniversitesi

2- Lyon Üniversitesi

3- Lodz Teknoloji Üniversitesi

Ülke Sıralaması:

1- Polonya

2- Türkiye

3- Ukrayna

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Avrupa Üniversite Oyunları'nda 47 madalya kazanarak rekor kırdı - Son Dakika

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