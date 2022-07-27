Türkçimento: "Çimento Sektöründeki Gerileme Durmuyor"

TÜRKÇİMENTO'nun verilerine göre üyelerinin toplam çimento üretimi, iç satışlarda ocak-nisan döneminde yüzde 17,9 gerilemeyle 14,4 milyon tona indi. Çimento üretimi 2022 yılının ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,9'luk azalmayla 20,7 milyon tona düştü. Bu yılın ilk çeyreğinde üretilen çimentonun yüzde 29,8'i ihracata konu oldu. Verileri değerlendiren TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, "Çimento sektöründeki gerileme durmuyor" dedi.

TÜRKÇİMENTO, üyelerinin 2022 ilk dört aylık üretim ve satış verilerini açıkladı. Buna göre 2022 yılının ocak-nisan dönemine ilişkin üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Sektörün yüzde 94'ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2022 yılı ilk dört ayında çimento üretimi geçen yıla oranla yüzde 11,9'luk gerilemeyle 20,7 milyon tona indi. Çimento sektöründe iç satışlar da yılın ilk dört ayında yüzde 17,9 oranında azalarak, 14,4 milyon tona geriledi. 2022 ocak-nisan döneminde üretilen çimentonun yüzde 29,8'i ihracata konu oldu.

"ENERJİ MALİYETLERİMİZDE YAŞANAN ARTIŞ SEKTÖRÜMÜZÜ ZORA SOKMAYA DEVAM EDİYOR"

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, verilere ilişkin değerlendirmesinde şunlara yer verdi:

"2021 yılında yaklaşık yüzde 6 büyüyen çimento sektörü 2022 yılına, iç piyasada düşüşle başladı. İlk altı aylık ihracat rakamlarına bakacak olursak ne yazık ki miktar bazında bir artıştan söz etmek mümkün değil. Öte yandan enerji maliyetlerimizde yaşanan dramatik artış sektörümüzü zora sokmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmelere rağmen haziran ayından itibaren inşaat faaliyetlerindeki artışla birlikte sektörümüzün ikinci yarısından itibaren iç satışlarında hareketlenme yaşanacağını tahmin ediyoruz."

TOPLAM İHRACAT YÜZDE 2,9 GERİLEDİ

İhracatçı Birlikleri'nin geçici verilerine göre, 2022 ocak-haziran döneminde çimento sektörünün toplam ihracatı değer bazında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28,9'luk artışla 614 milyon dolardan 791 milyon dolara çıktı. Toplam ihracat miktarı ise yüzde 2,9 gerileyerek 15 milyon ton oldu. İhracatın 9,4 milyon tonu çimento; 5,6 milyon tonu klinkerden oluştu.