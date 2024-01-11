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Türkiye 2023'te Almanya'ya 496 milyon dolarlık fındık sattı - Son Dakika
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Türkiye 2023'te Almanya'ya 496 milyon dolarlık fındık sattı

Türkiye, 2023 yılında Almanya'ya 496 milyon 219 bin 992 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi. Geçen yıl 121 ülkeye 283 bin 518 ton fındık ihraç eden Türkiye, toplamda 1 milyar 864 milyon 551 bin 43 dolar gelir elde etti. Almanya, en fazla fındık satın alan ülke olurken, İtalya ve Fransa da önemli pazarlar arasında yer aldı. Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Türkiye'nin fındık ihracatında yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye 2023\'te Almanya\'ya 496 milyon dolarlık fındık sattı
11.01.2024 - 11:06,
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??????? Türkiye'den 2023'te Almanya'ya 496 milyon 219 bin 992 dolarlık fındık dış satımı yapıldı.

AA muhabirinin Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye, geçen yıl 121 ülkeye 283 bin 518 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 864 milyon 551 bin 43 dolar gelir sağladı.

Önceki yıl 312 bin 546 ton fındık satan Türkiye, bu ihracattan 1 milyar 748 milyon 835 bin 811 dolar kazanç elde etmişti.

Almanya liderliği bırakmadı

Almanya, 2023'te de fındık ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

2020'den bu yana en fazla fındık satılan ülke olan Almanya'ya, 76 bin 346 ton fındık gönderildi. Türkiye, bu ülkeye yapılan dış satımdan 496 milyon 219 bin 992 dolar gelir sağladı.

Almanya'yı İtalya ve Fransa izledi. İtalya'ya 310 milyon 773 bin 337 dolar karşılığında 46 bin 528 ton, Fransa'ya da 138 milyon 104 bin 314 dolar karşılığında 21 bin 155 ton ürün satışı yapıldı.

Türkiye, geçen sene en az fındık ihracatını ise Gine'ye gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı yalnızca 20 kilogram olurken, 345 dolar gelir elde edildi.

Gine'yi 36 kilogramla Fildişi Sahili, 46 kilogramla da Kamerun izledi.

Fındık ihracatında son yıllarda en fazla gelişme gösteren pazarlardan biri Çin oldu.

Avrupa ülkelerinin ardından sıralamada 9. basamakta yer alan Çin'e geçen yıl 8 bin 950 ton fındık satılarak 66 milyon 102 bin 881 dolar kazanıldı.

"Avrupa dışına açılmamız lazım"

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, fındığın, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünleri arasında üst sıralarda yer aldığını söyledi.

Fındığın, tarım ihracatının yüzde 10'unu karşıladığını dolayısıyla da Türkiye açısından hayati bir ürün olduğunu ifade eden Bölük, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 283 bin 519 ton fındık satışı karşılığında 1,9 milyar dolar civarında gelir sağlandı." dedi.

Bölük, ihracat yapılan ülkelerde çok büyük bir değişiklik olmadığını dile getirerek, "Almanya yine lider ülke. İtalya, Fransa ve Polonya peşinden geliyor. Biz fındığımızı çoğunlukla Avrupa'da satabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Fındık ihracatında yeni pazarlara yönelmek gerektiğini vurgulayan Bölük, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim satış yaptığımız ülkeler sıralamasında sonlarda yer alan ülkelere fındık satışlarımızı artırmamız gerekiyor. Avrupa dışına açılmamız lazım. Buralarda daha fazla reklam ve tanıtımlara ihtiyaç var."

Kaynak: AA
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Almanya, Türkiye, Fransa, İtalya, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye 2023'te Almanya'ya 496 milyon dolarlık fındık sattı - Son Dakika
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