Türkiye, 3 yıl aradan sonra Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, 3 yıl aradan sonra Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı

Türkiye, 3 yıl aradan sonra Irak\'a elektrik ihracatına yeniden başladı

Türkiye, 3 yıl aradan sonra Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'a elektrik ihracatının başladığını duyurdu. İhracat, mevcut hat üzerinden gerçekleştirilecek ve Irak'a azami 300 megawatta kadar elektrik sağlanacak.

22.07.2024 13:56
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TÜRKİYE, 3 yıllık bir aranın ardından Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak tesis edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da gerçekleştirdiği Irak ziyaretinde beraberinde yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar hem Bağdat hem Erbil temasları kapsamında muhataplarıyla olası iş birliklerini masaya yatırdı. Ziyaretten 3 ay sonra iki ülke, enerji alanında yeni bir adım attı. Türkiye, 3 yıllık bir aranın ardından Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı. İhracat, Türkiye-Irak arasında mevcut hat üzerinden gerçekleştirilirken; Irak'a azami 300 megawatta kadar elektrik sağlanacak. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolunu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da tesis edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, 3 yıl aradan sonra Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı - Son Dakika

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