Türkiye-AB Ticaret İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-AB Ticaret İlişkileri Gelişiyor

Türkiye-AB Ticaret İlişkileri Gelişiyor
13.04.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, Türkiye-AB ticaretinin 2025'te 233 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin birincil ticaret ortağı olmaya devam ederken, Türkiye de AB'nin 5'inci büyük ortağı konumunu sürdürmektedir. İkili ticaretimiz neredeyse 9 kat genişleyerek 1995'teki 26,6 milyar dolardan 2025'te 233 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Avrupa Birliği üye ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile istişare toplantısına katıldı. Bakanlık binasında düzenlenen toplantıda büyükelçilere İngilizce seslenen Bolat, Türkiye'nin hızla büyüyen ekonomisi sonrası kişi başı düşen milli gelirin 18 bin 40 dolara ulaştığını ve bu büyüme yolculuğunda AB'nin temel ortağı olduğunu söyledi. Bolat, "2025 yılında ihracatımızın yüzde 43'ü AB'ye yönelirken, ithalatımızın yüzde 32'si AB kaynaklı olmuştur. Avrupa Birliği, Türkiye'nin birincil ticaret ortağı olmaya devam ederken, Türkiye de AB'nin 5'inci büyük ortağı konumunu sürdürmektedir. İkili ticaretimiz neredeyse 9 kat genişleyerek 1995'teki 26,6 milyar dolardan 2025'te 233 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye bugün sadece büyüyen bir ekonomi değil, aynı zamanda Avrupa için güvenilir bir üretim, tedarik ve yatırım ortağıdır. Türkiye ile AB arasındaki yatırım bağları da aynı derecede güçlüdür ve derinleşmeye devam etmektedir" diye konuştu.

'AB, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI KONUMUNDA'

Bakan Bolat, toplantının ardından yaptığı açıklamada da "AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda hem ihracatta hem de ithalatta. Avrupa Birliği açısından da Türkiye dünyadaki 5'inci büyük ticaret ortağı ve 3'üncü büyük tercihli ticaret ortağı konumunda. Türkiye'de bugün 286 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırımlar içinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin 3'te 2'ye yakın bir payı var. 1 milyon 200 bin toplamda istihdam sağlanıyor. ve Türkiye'nin ihracatına da yaklaşık 70 milyar dolar bir katkı yapıyorlar. Türkiye ile AB arasında özellikle imalat sanayi sektörlerinde ve otomotiv sektöründeki tedarik zincirinin ne kadar önemli ve sıkı olduğunu kendilerine hatırlattık. Bu noktada Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz haftalarda kabul ettiği AB Komisyonu tarafından kabul edilmiş olan Sanayi Hızlandırma Yasası'nı, Türkiye'nin de Gümrük Birliği üyesi olarak 'Made in EU Projesi'nde yer almasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik" değerlendirmesinde bulundu.

'TİCARETİN ETKİLENMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Kanun taslağının, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Birliği Parlamentosu'nda görüşüleceği zaman birkaç belirsizlik maddesinin olduğunu belirten Bolat, bunların ortadan kaldırılmasına ilişkin bir görüşme yaptıklarını söyledi. Bakan Bolat, "Avrupa Birliği, Türkiye ekonomisi için entegrasyon bakımından ne kadar önemliyse, Türkiye ekonomisi ve ticaretinin büyüklüğü de Avrupa ekonomisi, sanayisi için o kadar önemli. Bunun yanında başta çelik ve diğer sektörlerdeki yeni gelişmelerle ilgili görüşlerimizi ortaya koyduk. Avrupa Birliği'nin gerek dijital ekonomi gerekse yeşil ekonomi konusundaki yeni mevzuatlarına Türkiye olarak uyum sağlama konusunda yaptığımız çalışmalardan bahsettik. Kamu alımları ile alakalı olarak Avrupa Birliği ile ikili bazda müzakere hazırlıklarımızdan bahsettik. ve yeşil ekonomi konusunda sanayilerimizin en az etkilenmesi ve ticaretin olumsuz etkilenmemesi için yoğun bir çalışma içindeyiz" açıklamasında bulundu.

'VİZE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINI GÖRÜŞTÜK'

Toplantıda ayrıca ulaştırma sektöründeki kotaların kaldırılması, vize zorunluluğunun kaldırılması, TIR şoförleri ve nakliyeciler açısından da ekstra kolaylaştırıcı tedbirlerin görüşüldüğünü söyleyen Bakan Bolat, "Son 3 yılda yüksek düzeyli ticaret diyaloğu başladı, yüksek düzeyli ekonomi diyaloğu başladı, yüksek düzeyli çevre diyaloğu başladı. Yeşil ekonomiye uyum ve sınırda karbon düzenleme mekanizması yürürlüğe girdi. Emisyon ticaret sistemi Türkiye'de yakında kurulmuş olacak. Bu çabalarımızla Türkiye'mizin ekonomik büyümesinde lokomotif görevi gören ihracatlarımızın, sanayilerimizin, tarım ve hizmetler sektörümüzün pazarlarını genişletecek, önünü açacak imkanları meydana getirmek için tüm hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kaptanlığında, önderliğinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-AB Ticaret İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:22:56.
SON DAKİKA: Türkiye-AB Ticaret İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.