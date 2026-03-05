Türkiye AB'ye 'Made in EU' Kapsamında Dahil Edildi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin "Made in EU" kapsamına dahil edilmesiyle yalnızca nihai ürünü değil, bileşen içeriğini, menşe yapısını, izlenebilirliği, belgelendirmeyi ve teknik uygunluğu da öne çıkardığını belirterek, "Bu da Türk firmalarının tasarım, sertifikasyon, kritik bileşen, teknoloji yoğun alt sistem üretimi, düşük karbonlu üretim ve tedarik zinciri uyumu gibi alanlarda kapasite geliştirmesini teşvik edecektir." dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in EU" kapsamına dahil edilmesi, Avrupa değer zincirleriyle entegre çalışan Türk sanayisi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Düzenlemenin özellikle kamu alımları ve kamu desteklerinde aranan AB menşei kriterleri bakımından Türkiye'ye rekabet avantajı sağlayarak otomotiv, beyaz eşya ve makine gibi stratejik sektörlerin Avrupa üretim ve tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.

Erdal Bahçıvan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin "Made in EU" kapsamına dahil edilmesinin özellikle kamu alımları ve kamu desteklerinde aranan Avrupa Birliği (AB) içeriği şartları bakımından Türk sanayisi için önemli bir rekabet avantajı yaratacağını söyledi.

Teklif metninin AB'nin gümrük birliği anlaşması bulunduğu ülkelerden gelen içeriğin, belirli koşullarda "Birlik menşeli" sayılabileceğini öngördüğüne işaret eden Bahçıvan, "Bu çerçevede Türkiye'nin 'Made in EU' kapsamına dahil edilmesi başta otomotiv olmak üzere stratejik sektörlerde Avrupa değer zincirlerindeki konumumuzun korunması ve güçlenmesi açısından olumlu bir gelişmedir." diye konuştu.

Bahçıvan, bu düzenlemenin Avrupa ile entegre çalışan firmalar için üretim yapısının daha yüksek katma değerli aşamalara taşınması yönünde güçlü bir teşvik oluşturabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü yeni çerçeve yalnızca nihai ürünü değil, bileşen içeriğini, menşe yapısını, izlenebilirliği, belgelendirmeyi ve teknik uygunluğu da öne çıkarmaktadır. Bu da Türk firmalarının tasarım, sertifikasyon, kritik bileşen, teknoloji yoğun alt sistem üretimi, düşük karbonlu üretim ve tedarik zinciri uyumu gibi alanlarda kapasite geliştirmesini teşvik edecektir. Özellikle otomotiv ve net-sıfır teknolojilerinde Avrupa tedarik zincirine daha derin entegrasyon sağlandığında, bu durum Türkiye'nin daha nitelikli ve teknoloji yoğun bir üretim ortağı olarak konumunu güçlendirecektir."

"Türkiye'nin kapsama dahil edilmesi, otomotiv ana sanayi ve yan sanayimiz açısından kritik önemdedir"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, otomotiv sektörünün taslak metinde açık biçimde düzenlenen alanlardan biri olduğu için doğrudan etkinin burada görüleceğini dile getirdi.

Araçların "Birlik menşeli" sayılması için montajın birlik içinde yapılması, batarya bileşenleri, elektronik sistemler ve belirli parça oranları gibi somut kriterlerin öngörülmekte olduğunu kaydeden Bahçıvan, "Bu nedenle Türkiye'nin kapsama dahil edilmesi, otomotiv ana sanayi ve yan sanayimiz açısından kritik önemdedir." dedi.

Bahçıvan, beyaz eşya, makine ve elektronik sektörlerinin ise metinde aynı açıklıkta tek tek sayılmasa da kamu destekleri, net-sıfır teknolojileri, enerji yoğun girdiler ve Avrupa tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması üzerinden dolaylı fakat önemli etkilerle karşılaşabileceğine işaret ederek, "Bu nedenle Türkiye'nin kapsama alınması, yalnızca AB pazarına erişimin ve mevcut değer zinciri konumunun korunması bakımından değil, taslakta öngörülen yeni sanayi çerçevesinde daha fazla üretim ve tedarik payı alabilmesi açısından da stratejik bir fırsat olarak görülmelidir." yorumunu yaptı.