Türkiye AB'ye 'Made in EU' Kapsamında Dahil Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye AB'ye 'Made in EU' Kapsamında Dahil Edildi

05.03.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin AB'nin 'Made in EU' kapsamına alınmasının sanayiye rekabet avantajı sağlayacağını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin "Made in EU" kapsamına dahil edilmesiyle yalnızca nihai ürünü değil, bileşen içeriğini, menşe yapısını, izlenebilirliği, belgelendirmeyi ve teknik uygunluğu da öne çıkardığını belirterek, "Bu da Türk firmalarının tasarım, sertifikasyon, kritik bileşen, teknoloji yoğun alt sistem üretimi, düşük karbonlu üretim ve tedarik zinciri uyumu gibi alanlarda kapasite geliştirmesini teşvik edecektir." dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in EU" kapsamına dahil edilmesi, Avrupa değer zincirleriyle entegre çalışan Türk sanayisi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Düzenlemenin özellikle kamu alımları ve kamu desteklerinde aranan AB menşei kriterleri bakımından Türkiye'ye rekabet avantajı sağlayarak otomotiv, beyaz eşya ve makine gibi stratejik sektörlerin Avrupa üretim ve tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.

Erdal Bahçıvan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin "Made in EU" kapsamına dahil edilmesinin özellikle kamu alımları ve kamu desteklerinde aranan Avrupa Birliği (AB) içeriği şartları bakımından Türk sanayisi için önemli bir rekabet avantajı yaratacağını söyledi.

Teklif metninin AB'nin gümrük birliği anlaşması bulunduğu ülkelerden gelen içeriğin, belirli koşullarda "Birlik menşeli" sayılabileceğini öngördüğüne işaret eden Bahçıvan, "Bu çerçevede Türkiye'nin 'Made in EU' kapsamına dahil edilmesi başta otomotiv olmak üzere stratejik sektörlerde Avrupa değer zincirlerindeki konumumuzun korunması ve güçlenmesi açısından olumlu bir gelişmedir." diye konuştu.

Bahçıvan, bu düzenlemenin Avrupa ile entegre çalışan firmalar için üretim yapısının daha yüksek katma değerli aşamalara taşınması yönünde güçlü bir teşvik oluşturabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü yeni çerçeve yalnızca nihai ürünü değil, bileşen içeriğini, menşe yapısını, izlenebilirliği, belgelendirmeyi ve teknik uygunluğu da öne çıkarmaktadır. Bu da Türk firmalarının tasarım, sertifikasyon, kritik bileşen, teknoloji yoğun alt sistem üretimi, düşük karbonlu üretim ve tedarik zinciri uyumu gibi alanlarda kapasite geliştirmesini teşvik edecektir. Özellikle otomotiv ve net-sıfır teknolojilerinde Avrupa tedarik zincirine daha derin entegrasyon sağlandığında, bu durum Türkiye'nin daha nitelikli ve teknoloji yoğun bir üretim ortağı olarak konumunu güçlendirecektir."

"Türkiye'nin kapsama dahil edilmesi, otomotiv ana sanayi ve yan sanayimiz açısından kritik önemdedir"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, otomotiv sektörünün taslak metinde açık biçimde düzenlenen alanlardan biri olduğu için doğrudan etkinin burada görüleceğini dile getirdi.

Araçların "Birlik menşeli" sayılması için montajın birlik içinde yapılması, batarya bileşenleri, elektronik sistemler ve belirli parça oranları gibi somut kriterlerin öngörülmekte olduğunu kaydeden Bahçıvan, "Bu nedenle Türkiye'nin kapsama dahil edilmesi, otomotiv ana sanayi ve yan sanayimiz açısından kritik önemdedir." dedi.

Bahçıvan, beyaz eşya, makine ve elektronik sektörlerinin ise metinde aynı açıklıkta tek tek sayılmasa da kamu destekleri, net-sıfır teknolojileri, enerji yoğun girdiler ve Avrupa tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması üzerinden dolaylı fakat önemli etkilerle karşılaşabileceğine işaret ederek, "Bu nedenle Türkiye'nin kapsama alınması, yalnızca AB pazarına erişimin ve mevcut değer zinciri konumunun korunması bakımından değil, taslakta öngörülen yeni sanayi çerçevesinde daha fazla üretim ve tedarik payı alabilmesi açısından da stratejik bir fırsat olarak görülmelidir." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Erdal Bahçıvan, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye AB'ye 'Made in EU' Kapsamında Dahil Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

16:28
Galatasaray’ın Barış Alper planı tuttu
Galatasaray'ın Barış Alper planı tuttu
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:41:33. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye AB'ye 'Made in EU' Kapsamında Dahil Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.