Türkiye-ABD Yatırım Konferansı New York'ta

18.09.2025 12:41
17. Türkiye Yatırım Konferansı, ekonomik ilişkiler ve yatırım fırsatları için 22-24 Eylül'de düzenleniyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı (TRICON) 22-24 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek.

TAİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin stratejik yol haritasının ele alınacağı konferansta, üç gün boyunca sektörel odaklı yuvarlak masa toplantıları ve yatırımcı buluşmaları gerçekleştirilecek.

Yuvarlak Masa Toplantısı şeklinde gerçekleştirilecek konferansta, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Murat Özyeğin ve iki ülkenin önde gelen şirketlerinin karar vericileri yer alacak.

Fortune 100 listesinde yer alan 20 Amerikan şirketinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, Türkiye'nin yatırım fırsatları, stratejik sektörlerde işbirliği imkanları ve doğrudan yatırım stratejileri ele alınacak. Konferansın ilk günü, Türk ve ABD'li iş dünyası ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek bir resepsiyonla New York Halk Kütüphanesi'nde tamamlanacak.

Bakan Bayraktar Türkiye'nin enerji sektöründeki yatırım fırsatlarını paylaşacak

Konferans, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile ABD'li enerji şirket temsilcileriyle bir araya geleceği Yuvarlak Masa Toplantısı ile devam edecek.

Türkiye'nin enerji sektöründeki yatırım fırsatlarını, bölgesel enerji merkezi olma vizyonu ve enerji arz güvenliği konularına ilişkin bilgileri doğrudan aktaracak olan Bakan Bayraktar yenilenebilir enerji, petrol ve doğal gaz arama-üretim projeleri, enerji depolama teknolojileri, elektrik iletim altyapısı ve hidrojen yatırımları gibi stratejik alanlarda Türkiye'nin sunduğu avantajları paylaşacak.

Konferansın son gününde ise, TAİK ve JP Morgan işbirliğiyle gerçekleştirilecek geniş katılımlı yatırım konferansında 150'yi aşkın Amerikalı kurumsal yatırımcı ve fon yöneticisi Türkiye ekonomisini dinlemek üzere bir araya gelecek.

Bakan Şimşek yeni OVP sonrası ilk kez yatırımcılarla bir araya geliyor

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının hemen ardından uluslararası yatırımcılarla ilk kez buluşacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yeni ekonomik yol haritasını aktaracak.

Şimşek, programın enflasyonla mücadele, mali disiplin ve yatırım ortamının iyileştirilmesine dair hedeflerini doğrudan küresel finans çevreleriyle paylaşırken kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle görüşerek ekonomiye dair beklentileri değerlendirecek.

Ticaret Bakanı Bolat ise Türkiye'nin dış ticaret stratejisi, ihracat hedefleri ve ABD ile ticari ilişkilerdeki fırsatları uluslararası yatırımcılarla ele alacak. Bolat, tüm dünya ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilen Trump hükümetinin açıklamış olduğu yeni gümrük tarifelerine yönelik stratejiyi ve ABD ile devam eden Ticaret anlaşması görüşmelerine yönelik güncel durumu paylaşacak.

Merkez Bankası Başkanı Karahan ise para politikası, enflasyon görünümü ve finansal istikrar konularında değerlendirmelerinde bulunacak.

17. Türkiye Yatırım Konferansı, 3 gün boyunca, bakanlar, karar alıcılar ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde yeni iş ve yatırım fırsatlarını hedefliyor.

Kaynak: AA

