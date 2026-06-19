Türkiye-Almanya Enerji İşbirliği Güçleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Almanya'nın enerji ve maden konularında işbirliğini güçlendireceğini bildirdi.

Bayraktar, Bakanlıkta düzenlenen 7. Türk-Alman Enerji Forumu sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ve Almanya arasındaki gelişen işbirliği sayesinde enerji forumunun her geçen yıl daha da büyüdüğünü söyledi.

Bakan Bayraktar, forumun, Türk ve Alman enerji şirketleri açısından beklentileri karşılayacak ve sorunları çözecek önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin maden çeşitliliği açısından çok zengin bir ülke olduğunu dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Özellikle kritik madenlerde işbirliği önem arz ediyor. Biz de bunu yansıtması açısından enerji forumunu, enerji ve madenler işbirliği forumuna dönüştürdük. Hürmüz krizi ile çok daha görünür hale gelen ve tüm dünyanın ekonomisini etkileyen bu süreçte, işbirliği önemli. Türkiye olarak, büyüyen enerji piyasalarıyla, bölgesinde yaptığı altyapı yatırımlarıyla sadece kendi arz güvenliğini değil, aynı zamanda Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan bir ülke olarak, inanıyoruz ki daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Burada hem Alman hükümeti hem de Alman şirketlerinin finansal güçlerinin bu süreçte bizlerle beraber bir iş ortağı olarak, bir paydaş olarak yer alması bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da güçlenerek hedeflediğimiz noktaya gelmek açısından önem arz ediyor."

"Alman-Türk işbirliği stratejik değer taşıyor"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche de enerji güvenliğinin artık yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir mesele haline geldiğini belirterek Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde merkezi bir rol üstlendiğini söyledi.

Reiche, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek bağımlılıkların çeşitlendirilmesi ve ortak altyapı yatırımlarının küresel enerji güvenliği açısından kritik önemde olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasının önemine işaret eden Reiche, bu alanda imzalanan Alman-Türk işbirliğinin stratejik değer taşıdığını kaydetti.

Reiche, bununla birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırırken doğal gaz kaynaklarını da geliştirerek bölgesel bir enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, Avrupa Birliği'nin doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 10'unun Türkiye üzerinden gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bunun yanı sıra enerji dönüşümünde kritik minerallerin artan önemine işaret eden Reiche, Türk-Alman Enerji Ortaklığı ile Türk-Alman Enerji Forumu'nun isimlerinin mineralleri de kapsayacak şekilde güncellendiğini sözlerine ekledi.