Türkiye-Almanya İlişkilerinde Yeni İvme

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ve yoğun ilişkilerin son dönemde hem içerik hem de protokol düzeyinde çok ciddi ivme kazandığını söyledi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ve yoğun ilişkileri değerlendirdi. İki ülke ilişkilerinin son dönemde hem içerik hem de protokol düzeyinde önemli ivme kazandığını belirten Turan, ikili ticaret, güvenlik iş birlikleri, vize süreçleri ve Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı uluslararası zirvelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya ile yürütülen çok boyutlu temasların sadece sıradan ikili görüşmelerden ibaret olmadığını vurgulayan Büyükelçi Turan, geçen ay Berlin'de gerçekleştirilen kritik zirveye dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Berlin ziyareti kapsamında, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması'nın 12 yıllık bir aradan sonra üçüncü kez toplandığını hatırlatan Turan, toplantı öncesinde siyasi genel müdürlerin ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri detaylıca istişare ettiklerini, ardından iki müttefik ülke dışişleri bakanlarının eş güdüm halinde çok faydalı kararlar aldıklarını ifade etti.

Siyasi diyaloğun yanı sıra ekonomik ortaklığın da yeni enstrümanlarla güçlendiğini kaydeden Turan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'nin geçen haftaki Ankara ziyaretine değindi.

Ankara'da gerçekleştirilen 6. Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısı ile eş zamanlı düzenlenen 7. Enerji Forumu'nun uzun süredir üzerinde çalışılan büyük projeler olduğunu belirten Turan, "Almanya'yla ekonomik ticari işbirliğimiz her alanda zaten ilerliyordu. Bundan da bir ivme kazanacağını düşünüyoruz." dedi.

Güvenlik ve savunma işbirlikleri

İki ülke arasındaki ortaklığın güvenlik ve savunma boyutuna da işaret eden Turan, yılbaşından bu yana Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı düzeyinde Almanya'ya kritik ziyaretler gerçekleştirildiğini anımsattı. Bölgedeki NATO tatbikatlarına Türkiye'nin personeli ve TCG Anadolu gemisiyle Kuzey Denizi'ne kadar uzanan geniş kapsamlı katkı sunduğunu belirten Turan, Türk askeri unsurlarının Almanya'nın Kiel Limanı'nı da ziyaret ettiğini bildirdi.

Turan, "Hedef ilişkileri daha da derinleştirmek, daha da ilerletmek." dedi.

İlişkileri daha da kurumsallaştırmak adına tarafların ajandasında önemli bir başlık bulunduğunu açıklayan Büyükelçi Turan, "Hükümetler Arası İstişareler" mekanizmasını yeniden canlandırmayı amaçladıklarını söyledi. Geçmişte dönemin şansölyesi Angela Merkel ile Türkiye arasında bir kez yürütülen bu üst düzey formatın tekrarlanması için Alman ortaklarla diplomatik kanallardan tarih belirleme çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.

NATO ve COP Zirveleri

Alman Seyahat Birliği'nin (DRV) yaz resepsiyonuna Berlin Büyükelçiliği olarak ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Turan, Almanya ile ilişkilerde her konunun başına "en" kelimesinin geldiğini, Almanya'nın Türkiye için "en büyük ticaret ortağı" ve "en büyük turist kaynağı" olması nedeniyle bu etkinliğin elçilik çatısı altında yapılmasının son derece rasyonel bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı uluslararası çok büyük etkinliklerin lojistik, siyasi ve diplomatik gücü gözler önüne serdiğini vurgulayan Büyükelçi Turan, önümüzdeki dönemin takvimine ilişkin detayları paylaştı. Küresel ölçekte oldukça zorlu bir dönemden geçilirken temmuz ayında başkent Ankara'nın tarihi bir NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını belirten Turan, 1952 yılından bu yana ittifaka her türlü katkıyı sunan Türkiye'nin, müttefiklerle teknik ve siyasi seviyede tam bir eş güdüm içinde bu zirveye hazırlandığını kaydetti.

Büyükelçi Turan, kasım ayında ise dünya iklim diplomasisinin kalbinin küresel liderlerin katılımıyla Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) atacağını bildirdi. Bu prestijli etkinliklerin Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki ağırlığını tescillediğini vurgulayan Turan, ülkenin bu süreçlerden de yüzünün akıyla çıkacağını ifade etti.

Vize sorununda çözüm arayışları

Büyükelçi Turan, Schengen vizesi konusunda yaşanan sıkıntılara da değinerek, bu meselenin varlığının yadsınamaz bir gerçek olduğunu ve yürüttükleri tüm üst düzey ya da teknik görüşmelerde konunun adeta bir "demirbaş gündem maddesi" olarak masada yer aldığını vurguladı. Alman ortaklarının bu konuda bazı adımlar attığını kendilerine ilettiğini aktaran Turan, özellikle iş insanları, öğrenciler ve sanatçılar gibi belirli öncelikli kategorilerde esneklik sağlanması için tedbirler alındığı bilgisini paylaştı.

Turan, "Her seviyede sorunun farkındayız. Bizim doğal görevimiz, bunu takip edip insanlarımıza kolaylık sağlanması için çabamızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'deki Alman temsilciliklerin vize süreçlerini yürüten personel sayısının artırıldığını, hatta İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu'nun şu an dünyada en fazla vize memuru istihdam edilen misyon haline geldiğini belirten Turan, vize süreçlerinde dijital olanakların da geliştirildiğini ifade etti.

Yapılan adımların henüz yeterli olmadığını ve şikayetlerin sürdüğünü belirten Turan, durumu Almanca "Da ist Luft nach oben" (Daha iyileştirilmesi gereken alan var) sözüyle özetledi. Turan, Ankara'da teknik genel müdürler arasında yaklaşık bir buçuk gün süren Konsolosluk İstişareleri toplantısında konunun tüm boyutlarıyla ele alındığını söyledi.

Vize probleminin çözümü için diyalog ve takibi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Turan, meselenin sadece Almanya ile sınırlı kalmayıp bir Avrupa Birliği (AB) boyutu da taşıdığına dikkati çekti. Nihai çözüm için Brüksel'deki Türk diplomatların Avrupa Birliği nezdindeki girişimlerini sürdürdüğünü belirten Turan, Ankara'da AB tarafıyla yapılan temaslarda da vize kolaylığının gündemin ön sıralarında yer aldığını ifade etti.