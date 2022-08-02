TAB Başkanı Şahin, gezgin arıcıları ziyaret ediyor - Son Dakika
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TAB Başkanı Şahin, gezgin arıcıları ziyaret ediyor

02.08.2022 13:19
TAB Başkanı Şahin, gezgin arıcıları ziyaret ediyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, yaz döneminde yaylalarda üretim yapan arıcıları ve ıslah bölgelerini ziyaret ederek üreticilerden bal üretimi, ıslah çalışmaları ve yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, yaz döneminde yaylalarda üretim yapan arıcıları ve ıslah bölgelerini ziyaret ederek üreticilerden bal üretimi, ıslah çalışmaları ve yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

TAB Başkanı Şahin, TAB Islah Koordinatörü Yüksek Ziraat Mühendisi Alim Tutar ile birlikte Kırşehir, Kayseri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bölgelerin Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanları ile üreticilere yaptığı ziyaretin ilk durağı olan Kırşehir'de Kırşehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Raşit Umucu'dan bilgi aldı.

Arı Islah Projesinin yürütüldüğü Hatay'da Hatay Arı Yetiştiricileri Birliği ile sürdürülen Hatay Arısı arılığında ve Kahramanmaraş Afşin İlçesi Arıtaş Köyü 2 bin rakımlı Çatak Yaylasında bulunan Islah arılığında arıların yaz performanslarını gözlemleyen Şahin, burada Hatay Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ekici'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahin'in arıcı ziyaretlerinin son durağı Kayseri Erciyes dağında konaklayan Mersin Tarsuslu arıcı Mustafa Akpınar oldu. Bal sağım çalışmalarını inceleyen Şahin, Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği Şahin, Birlik Başkanı Hamdi Gelmeli ve Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar'dan bilgi aldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Ziya Şahin, Türkiye, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TAB Başkanı Şahin, gezgin arıcıları ziyaret ediyor - Son Dakika

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