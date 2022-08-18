Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe iş makinası - Son Dakika
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Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe iş makinası

18.08.2022 09:43
Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe iş makinası

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Osmaneli Belediyesi'ne bir adet iş makinası hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Osmaneli Belediyesi'ne bir adet iş makinası hibe edildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediyelerinin araç filosunu güçlendirmek için Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ile yaptığı görüşmeler sonucunda bir iş makinasının daha hibe edildiğini açıkladı. Konuya ilgin açıklama yapan Başkan Şahin, "TBB den talep ettiğimiz iş makinasını,TBB Başkanı Fatma Şahin'in onayı ve İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın destekleri ile bugün teslim aldık. Sürekli yatırımlar ile devreye aldığımız projelerimize yenilerini ekliyoruz. Ekonomideki hızlı değişimlere rağmen hedeflerini arttıran, yatırımlarına hız kesmeden devam eden bir belediyeyiz. İş makinası kapasitemiz, bizi hedeflere ulaşmada insan gücümüzle birlikte önemli varlığımız. TBB'den yaptığımız talebin karşılanmasıyla iş makinalarımızın sayısını ve gücünü arttırdık" dedi - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe iş makinası - Son Dakika

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