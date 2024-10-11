Türkiye-Birleşik Krallık İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Birleşik Krallık İhracatı Rekor Kırdı

Türkiye, Birleşik Krallık'a 9,5 milyar dolarla en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

11.10.2024 12:19
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Türkiye, Birleşik Krallık'a 9 milyar 457 milyon 900 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye ve Birleşik Krallık, ticaret hacmini artırmak, yatırımları teşvik etmek ve iş birliğini daha da güçlendirmek adına adımlar atmaya devam ediyor.

İki ülke arasında güncellenmesi planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) müzakerelerine ilişkin süreç de ikili ticaret hacminin artırılmasında büyük önem taşıyor. Güncellenmesi planlanan STA öncesinde Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı tam gaz devam ediyor.

Öte yandan Birleşik Krallık, Türkiye'nin ilk 6 ayda en çok yatırım sermayesi aldığı ülkeler arasında yer aldı.

STA'nın kapsamının hizmetler ve yatırımlar alanında genişletilmesinin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da derinleşmesinde ve ülkelerin liderlerinin hedef olarak belirlediği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasında önemli bir adım olması öngörülüyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin bu yıl ocak-eylül dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 192 milyar 808 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye, Birleşik Krallık'a 9 milyar 457 milyon 900 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını yaptı. Ülkeye yapılan dış satım, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artarken, bu dönemde Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 5,69 oldu.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler 13,5 milyar dolarla Almanya, 9,8 milyar dolarla ABD olurken, Birleşik Krallık, bu dönemde en fazla dış satım gerçekleştirilen 3. ülke olarak kayıtlara geçti.

Birleşik Krallık'a bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, otomotiv endüstrisi oldu. Otomotiv endüstrisinin Birleşik Krallık'a dış satımı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 artarak 3 milyar 175 milyon dolara çıktı.

İstanbul'dan Birleşik Krallık'a 3,5 milyar dolarlık ihracat

İl bazında bakıldığında söz konusu dönemde ülkeye en fazla ihracat, 3,5 milyar dolarla İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 629,3 milyon dolarla Bursa ve 555,1 milyon dolarla Kocaeli takip etti.

İstanbullu şirketlerin Birleşik Krallık'a dış satımı 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ocak-eylül döneminde Birleşik Krallık'a yapılan ihracata en büyük katkının otomotiv sektöründen geldiğini belirtti.

Gültepe, Birleşik Krallık'a yapılan ihracatta otomotiv sektörünü, sırasıyla, elektrik ve elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri ve çelik sektörlerinin takip ettiğini, bu beş sektörün Birleşik Krallık'a gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 70'ini oluşturduğunu kaydetti.

Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatının yüzde 1,7 artışla 1,19 milyar dolardan 1,22 milyar dolara yükseldiğini aktaran Gültepe, "Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise yüzde 4,7'lik düşüş yaşayarak 1,18 milyar dolardan 1,12 milyar dolara gerilemesine rağmen üçüncü sıradaki yerini korudu." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, Birleşik Krallık'ın Asya pazarına yönelmesiyle hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki Türk firmalarının rekabet gücü elde edebilmek adına daha yenilikçi ve müşteri odaklı pazarlama stratejilerine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Birleşik Krallık İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika

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