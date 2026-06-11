Türkiye-Bulgaristan Gümrük Toplantısı - Son Dakika
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Türkiye-Bulgaristan Gümrük Toplantısı

11.06.2026 23:52
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İki ülke, gümrük işbirliğini güçlendirmek ve yaz dönemindeki yoğunlukları azaltmak için toplandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Bulgaristan Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov başkanlıklarında, Sofya'da yapılan toplantıda, yaz döneminde gümrük kapılarında yolcu hareketliliği nedeniyle oluşabilecek yoğunlukların azaltılmasından geçişlerin hızlandırılmasına kadar çeşitli konular ele alındı.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Uçarmak ile beraberindeki heyetin, Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Uçarmak ve Shushkov'un başkanlıklarında Sofya'da yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki gümrük işbirliğinin mevcut durumunun gözden geçirildiği bildirilen paylaşımda, gümrük kapılarının modernizasyonu, geçişlerin hızlandırılması, kaçakçılıkla mücadele ve ticaretteki taşıma modlarının çeşitlendirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığı aktarıldı.

Paylaşımda, ikili ticaret, karşılıklı yatırımlar ve gümrükler konularında görüş alışverişinde bulunulduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İki ülke heyetlerinin bir araya geldiği toplantıda, özellikle yaz sezonunda artan yolcu hareketliliği nedeniyle gümrük kapılarında oluşabilecek yoğunlukların etkin koordinasyon ve yeterli personel görevlendirilmesi yoluyla azaltılması ele alınmış, ülkelerimiz arasında gümrük alanındaki somut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak irade bir kez daha teyit edilmiştir."

Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Bulgaristan Gümrük Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Burcu Çelik Burcu Çelik:
    iyi adım ama avrupada böyle toplantılar yapınca sonuçları hemen görülüyo bizde bu tür anlaşmalar genelde raporla bitiyo yine de umarım bu sefer başka olur 0 0 Yanıtla
  • Onur Patkavak Onur Patkavak:
    evet evet komşu ülkelerle dostane ilişkiler kurmak çok güzel tabii ki ama biz burada birbirimizi saygı çerçevesinde mi tanıyoruz diye merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Papatya Toptaş Papatya Toptaş:
    güzel bir gelişme tabi ama bu işler çoğu zaman kağıt üzerinde kalıyo ya işte sınırda durduğum zaman hala saatler harcıyo insan umarım bu sefer gerçekten bir şey değişir belki yaz döneminde bi farklılık görürüz 0 0 Yanıtla
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