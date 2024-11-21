Türkiye, Cosmoprof Asia 2024'te 12. Kez Yer Aldı

Ekonomi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Asya'nın en büyük kozmetik ve güzellik sektörü fuarlarından biri olan Cosmoprof Asia 2024 fuarına bu yıl 12'nci defa milli katılım organizasyonu düzenledi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, her yıl dünya çapında yüzlerce katılımcı ve ziyaretçiyi bir araya getiren Cosmoprof Asia, bu yıl Hong Kong'da gerçekleştirildi.

İKMİB'in bu yıl 12'nci defa Türkiye milli katılım organizasyonunu düzenlediği fuara, milli katılımla 15, bireysel olarak 5 firma katıldı.

Kozmetik ve temizlik ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Türk firmaları, fuarda, kozmetik, kişisel bakım, güzellik teknolojileri, parfüm, doğal ürünler ve ilgili sektörlerdeki yenilikçi ürün ve çözümlerini sergiledi.

Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosu Kerim Sercan Evcin, Hong Kong Ticaret Ataşesi Dinçer Tatlıoğlu, İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Adıyaman, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegesi Süleyman Özgür Öztürk ve TİM Delegesi Kenan Benliler fuara katılan Türk firmalarını ziyaret etti.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'nin özellikle son yıllarda kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde üretim kalitesi, tasarım ve inovasyon alanındaki yükselişiyle dikkati çektiğini belirtti.

Türk firmalarının bu potansiyelini sergilemek için Cosmoprof Asia 2024'te yer almasının önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapan Pelister, şunları kaydetti:

"Asya, dünya kozmetik pazarında hızla büyüyen ve potansiyel barındıran bir bölge. İKMİB olarak, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörümüzün büyüyen Asya pazarıyla ticaret ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. İKMİB olarak, bu yıl 12'nci defa fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdik. Ülkemizden 20 firmamız katılımcı olarak yer aldı. Katılımcı firmalarımızın, fuar süresi boyunca Asya pazarındaki yeni iş ortaklıkları ve anlaşmaları için fırsatlar yakaladığına inanıyoruz. Sektörün ihracatının artmasına katkı sağlamak için sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz."