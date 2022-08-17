TCMB: Kısa vadeli dış borç stoku 134,8 milyar dolar oldu

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 134,8 milyar dolar oldu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre; haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 134,8 milyar dolar oldu. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 8,9 oranında artarak 56 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 12 oranında artarak 49,4 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,1 artarak 11,1 milyar dolar seviyesine çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı, yüzde 4 artışla 15,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 16,1 artışla 18,1 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, geçen yıl sonuna göre yüzde 15,2 artışla 10,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 14,4 artarak 44,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN BORCUTamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,8 artarak 24,8 milyar dolar olurken özel sektörün kısa vadeli dış borcu, yüzde 9,9 artışla 80,6 milyar dolar seviyesine geldi. Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, yıl sonuna göre yüzde 11,4 artarak 70,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 10,4 artarak 63,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Haziran sonu itibarıyla 405 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar, 85 milyon dolar olarak gerçekleşti.BORÇ STOKUNUN DÖVİZ KOMPOZİSYONU

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu; yüzde 46,2'si dolar, yüzde 25,5'i euro, yüzde 9,1'i TL ve yüzde 19,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu. Vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken 17,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,2, Merkez Bankası'nın yüzde 16,1, özel sektörün ise yüzde 64,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.