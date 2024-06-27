Türkiye'de 2023 Yılında Üretilen Otomobil ve Ev Tipi Buzdolabı Sayıları - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de 2023 Yılında Üretilen Otomobil ve Ev Tipi Buzdolabı Sayıları

Türkiye'de 2023 yılında 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil ve 9 milyon 986 bin 534 adet ev tipi buzdolabı üretildi. Ayrıca, 280 milyon 588 bin 963 ton hazır beton, 1 milyon 559 bin 366 adet kombi, 17 milyon 373 bin 413 adet güneş pili ve 877 bin 479 adet motosiklet üretimi gerçekleşti. Üretimden yapılan satışlar ise 13 trilyon 325 milyar 110 milyon TL olarak gerçekleşti.

27.06.2024 11:36
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Türkiye'de 2023 yılında 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil, 9 milyon 986 bin 534 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

2023 yılı Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri'ne göre Türkiye'de geçen sene 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil üretildi. Türkiye'de 2023 yılında 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil, 9 milyon 986 bin 534 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 280 milyon 588 bin 963 ton hazır beton, 1 milyon 559 bin 366 adet kombi (hermetik), 17 milyon 373 bin 413 adet güneş pili ve 877 bin 479 adet motosiklet üretildi.

Üretimden yapılan satışlar 13 trilyon 325 milyar 110 milyon TL oldu

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2023 yılında 13 trilyon 325 milyar 110 milyon TL oldu. Bu değer 2022 yılında 8 trilyon 937 milyar 773 milyon TL iken 2021 yılında 4 trilyon 214 milyar 521 milyon TL olarak gerçekleşti.

Üretimden yapılan satışların yüzde 13,7'sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu

Girişimlerin 2023 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış değerinin yüzde 13,7'sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 10,7 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,5 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 6,3 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

Üretimden yapılan satış değerinin yüzde 3,4'ünü yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu

İmalat sanayinde 2023 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,4'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 68,5 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28,1 oldu.

Ana sanayi gruplarında, ara malları yüzde 45,2 ile ilk sırada yer aldı

İmalat sanayinde 2023 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 45,2'sini ara malların, yüzde 22,1'ini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerjinin payı ise yüzde 6,8 oldu.

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip beş il, toplam satış değerinin yüzde 80,4'ünü oluşturdu. Üretimden yapılan satışların yüzde 30,2'si Bursa'da, yüzde 28,4'ü Kocaeli'nde, yüzde 12,3'ü Sakarya'da, yüzde 5,6'sı Aksaray'da ve yüzde 3,9'u İzmir'de gerçekleşti.

Fason üretiminde en yüksek pay yüzde 36,4 ile giyim eşyaları imalatında gerçekleşti

İmalat sanayinde 2023 yılında fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 36,4'ünü giyim eşyaları imalatı, yüzde 18'ini tekstil ürünleri imalatı ve yüzde 8,2'sini fabrikasyon metal ürünleri imalatı oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 2023 Yılında Üretilen Otomobil ve Ev Tipi Buzdolabı Sayıları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de 2023 Yılında Üretilen Otomobil ve Ev Tipi Buzdolabı Sayıları - Son Dakika
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