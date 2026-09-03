Türkiye'de 464 bin elektrikli araca karşılık 46 bin şarj noktası arızalarla gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de 464 bin elektrikli araca karşılık 46 bin şarj noktası arızalarla gündemde

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de elektrikli araç sayısı 464 bin 873’e ulaşırken, arızalı şarj istasyonları ve bekleme süreleri özellikle yoğun bölgelerde sorun olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, şirketlerin bakım ve arıza giderme konusunda daha hızlı hareket etmesini bekliyor.

Türkiye'de vatandaşlar elektrikli araçlara ilgi gösterirken, arızalı şarj istasyonları sorun olarak ortaya çıkıyor. Bu konuda şirketler çalışmalarını sürdürse de istenilen seviyeye henüz gelinemedi.

Türkiye'de elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte özellikle yoğun bölgelerde ve uzun yollarda şarj istasyonu arızaları ve buna bağlı bekleme süreleri önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Arızaların giderilmesinde şirketlerin daha hızlı hareket etmesi bekleniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2026 yılı Temmuz ayı verilerine göre, Türkiye'deki toplam elektrikli araç sayısı 464 bin 873 adet iken, buna karşılık toplam şarj noktası (soket) sayısı 46 bin 665.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ağustos ayı verilerine göre ise 8 ayılık dönemde elektrikli otomobil satışları 105 bin 951 adet ile toplam satışlardan yüzde 18,8 pay aldı.

İstasyon sayısı hızla artsa da araç sahipleri özellikle yoğun saatlerde, tatil dönemlerinde ve ana arterlerde kuyruklara giriyor.

Bazı vatandaşlar, binalarda var olan istasyonların bakımı için başvurduklarında geç dönüş aldıklarını, bunu konuda şirketlerin daha hızlı dönüş yapmasını beklediklerini ifade ediyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 464 bin elektrikli araca karşılık 46 bin şarj noktası arızalarla gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
İsrail’den İran’a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini 3 puan farkla... Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu

11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:50
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu Kredi kartını anında kapattı
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:29
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
09:13
UEFA’dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi’ye soruşturma
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 11:20:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye'de 464 bin elektrikli araca karşılık 46 bin şarj noktası arızalarla gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement