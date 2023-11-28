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Açlık sınırı 14 bin lirayı aştı - Son Dakika

Açlık sınırı 14 bin lirayı aştı

Türk-İş'in kasım ayı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 25 lira, yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 18 bin 239 lira olarak belirlendi.

28.11.2023 - 10:15,  Güncelleme: 10:18
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), kasım ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını bugün açıkladı. Buna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 14 bin 25 liraya yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı da 45 bin 686 lira 81 kuruşa çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 18 bin 239 lira 8 kuruş oldu.

SÜTÜN FİYATI GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 8,5 ARTTI

Araştırmaya göre süt fiyatları, geçen aya göre yüzde 8,5 artarak marketlerde ortalama litresi 34,5 liradan satıldı. Peynir ve yoğurt fiyatları ise geçen ayki seviyesini korudu. Marketlerin birçoğunda dana kıyma ortalama 331 liradan, dana kuşbaşı ise ortalama 356 liradan reyonlardaki yerini aldı. Tavuk fiyatları kasım ayında kilogram fiyatı ortalama 69 lira ile marketlerde yer alırken yumurtanın tanesi ortalama 3,77 liradan satılarak geçen aya göre geriledi.

NOHUT BİR AYDA YÜZDE 21 ZAMLANDI

Kuru baklagillerin tamamında artış gözlendi. Bu grupta en yüksek artış nohutta görüldü. Nohut, geçen aya göre ortalama yüzde 21 artış gösterdi. Kasım ayında nohut fiyatları marketlerde ortalama kilogram fiyatı 85 liradan satıldı. Ankara'da 200 gramlık ekmek fiyatı 7 liradan satılmaya devam ederken 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek masrafı 735 lira olarak belirlendi. Sebze fiyatlarında karnabahar ve köy biberinde yüksek fiyat düşüşü gözlendi. Geçen ay köy biberi pazar tezgahlarında ortalama 35 lirayken bu ay ortalama 20 liradan satıldı. Karnabahar, geçen ay kilogram fiyatı ortalama 37,5 liradan satılırken bu ay ortalama 20 liradan satıldı. Tereyağı fiyatları da bu ay yüzde 6 arttı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Açlık sınırı 14 bin lirayı aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Açlık sınırı 14 bin lirayı aştı - Son Dakika
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