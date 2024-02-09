Türkiye'de Artan İkinci El Araç Satışları Oto Ekspertiz Sektörünü Hareketlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Artan İkinci El Araç Satışları Oto Ekspertiz Sektörünü Hareketlendiriyor

Türkiye\'de Artan İkinci El Araç Satışları Oto Ekspertiz Sektörünü Hareketlendiriyor

Türkiye'de artan ikinci el araç satışları, oto ekspertiz sektörünün de hareketlenmesine neden oluyor. Uzmanlar, vatandaşları karşılaşabilecekleri riskler konusunda uyarıyor. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi olan firmaların tercih edilmesi öneriliyor. Oto ekspertiz firmaları, araç alım satım sürecinde güvenilirlik sağlamak için kritik bir rol üstleniyor. Ekspertiz işlemi, bilgisayar aracılığıyla yapılarak aracın birçok özelliği detaylı bir şekilde inceleniyor.

09.02.2024 11:13
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Türkiye'de artan ikinci el araç satışları oto ekspertiz sektörünü de hareketlendirirken, uzmanlar vatandaşları karşılaşabilecekleri riskler konusunda uyardı.

Türkiye'de 2023'te toplam 6 milyon 964 bin 700 otomobilin devri yapılırken, oto ekspertiz işlemi için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi olan firmaların tercih edilmesi önerildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ağır hasarlı araçların "hatasız" ibaresiyle pazarlanmasından araçların kilometrelerinin düşürülerek daha yüksek fiyattan satılmasına kadar alıcıyı mağdur edebilecek sorunların önüne geçilmesi için tüketicinin araç hakkında daha fazla bilgi sahibi olması önemli hale geldi.

Oto ekspertiz firmaları, bu noktada otomobil sektöründe güvenilir alım satım süreci oluşturmak için kritik rol üstlenmeye başladı.

"Hem alıcı hem de satıcı için riskler ortadan kalkıyor"

Ankara'da faaliyet gösteren oto ekspertiz Okan Aluftekin, araç alırken vatandaşların otomobilin birçok özelliğine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Kendilerinin öncelikle otomobilin kilometresinin düşürülüp düşürülmediğine ve hava yastıkları (airbag) kısmına baktığını belirten Aluftekin, kaporta ve boya ile yağ, su ve antifriz kaçaklarını inceleyerek müşterileri bilgilendirdiklerini ifade etti.

Aluftekin, tüketicilerin özellikle kendilerini dolandırıcılardan korumak için oto ekspertizlere geldiğinin altını çizerek, "Artık vatandaşlar, araç alınırken otomobili tek tek her alanın uzmanı ustaya götürmek yerine çok daha büyük kolaylık sağlayan oto ekspertizlere getirmeyi tercih ediyor. Bu sayede hem alıcı hem de satıcı açısından araç satışı sonrası oluşabilecek çoğu risk ortadan kalkıyor." diye konuştu.

Sıfır araç alanların da bazı durumlarda ekspertize başvurduğunu anlatan Aluftekin, fabrika çıkışı araçları dahi emin olmak için ekspertize getiren müşterilerinin olduğunu belirtti.

Aluftekin, ikinci el araçlara ilginin artmasıyla oto ekspertiz sayısında da yoğun artış yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar araçlarına ekspertiz yaparken kurumsal firmaları tercih etmeli. Çünkü merdiven altı iş yapan eğitimsiz dükkanlar çok fazla. Kurumsal firmalarda da isim hakkını satın alıp dükkan açan çok fazla. Tüketiciler ekspertiz yapan kişinin gerekli eğitimi alıp almadığına ve firmanın TSE belgesine sahip olup olmadığına dikkatli bakmalıdır."

Ekspertiz işlemi bilgisayar aracılığıyla yapılıyor

Oto ekspertiz raporu, 8 yaş altı ya da 160 bin kilometreden düşük araçların satışı için yönetmelik gereği zorunlu tutuluyor. Ekspertiz işlemi, istek üzerine ikinci el araç alım satımı öncesi gerçekleştiriliyor.

Fiziki kontrolün yanı sıra bilgisayar aracılığıyla yapılan mekanik testlerle aracın hava yastıkları, fren mekanizması, kaportası, değişen ve boyanan parçaları gibi birçok özelliğine ilişkin detaylı rapor hazırlanıyor.

TÜİK verilerine göre, 2023'te devredilen araçların aylara göre sayıları şöyle:

2023Otomobil
Ocak647.852
Şubat492.958
Mart737.443
Nisan715.113
Mayıs741.828
Haziran583.627
Temmuz567.274
Ağustos551.474
Eylül474.248
Ekim449.265
Kasım452.347
Aralık551.244

Kaynak: AA

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