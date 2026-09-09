Türkiye'de dün 1 milyon 83 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim düşük kaldı - Son Dakika
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Türkiye'de dün 1 milyon 83 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim düşük kaldı

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Türkiye'de dün 1 milyon 83 bin 457 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 64 bin 166 megavatsaat olarak gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 21,3 ile ilk sırada yer aldı; ayrıca 21 bin 181 megavatsaat ihracat ve 1782 megavatsaat ithalat yapıldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 83 bin 457 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 64 bin 166 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 392 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 704 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 83 bin 457 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 64 bin 166 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16,5 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 181 megavatsaat elektrik ihracatı, 1782 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de dün 1 milyon 83 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim düşük kaldı - Son Dakika

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