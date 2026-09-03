Türkiye'de dün elektrik üretimi 1 milyon 155 bin megavatsaatle tüketimi aştı - Son Dakika
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Türkiye'de dün elektrik üretimi 1 milyon 155 bin megavatsaatle tüketimi aştı

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 155 bin 736 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 133 bin 108 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 20,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer alırken, Türkiye dün 23 bin 510 megavatsaat elektrik ihraç etti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 155 bin 736 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 133 bin 108 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 765 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 113 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 155 bin 736 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 133 bin 108 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 23 bin 510 megavatsaat elektrik ihracatı, 905 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de dün elektrik üretimi 1 milyon 155 bin megavatsaatle tüketimi aştı - Son Dakika

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