Türkiye'de Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 157 bin 617 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 159 bin 382 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 758 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 486 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 157 bin 617 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 159 bin 382 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tüketimle günlük bazda rekor kırıldı.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirvenin görülmesinde etkili oldu. Elektrik tüketiminde daha önceki en yüksek seviye, 9 Temmuz'da 1 milyon 147 bin 848 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile ithal kömür ve yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 859 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 415 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.