Türkiye'de Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 218 bin 567 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 208 bin 706 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve artan klima kullanımı ile tarımsal sulama, elektrik tüketiminde rekor seviyeye ulaşılmasına neden oldu. Üretimde doğal gaz santralleri ilk sırada yer aldı.

24.07.2024 10:19
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 218 bin 567 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 208 bin 706 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 757 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 211 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 218 bin 567 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 208 bin 706 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tüketimle günlük bazda rekor kırıldı.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirvenin görülmesinde etkili oldu. Elektrik tüketiminde daha önceki en yüksek seviye, 19 Temmuz'da 1 milyon 189 bin 507 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 140 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 196 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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