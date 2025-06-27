Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 81 bin 91 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 81 bin 449 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 470 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 891 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 81 bin 91 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 81 bin 449 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 360 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 712 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.