Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Dün Türkiye'de 816 bin MWh elektrik üretildi, 797 bin MWh tüketim gerçekleşti. İhracat 19 bin MWh.

11.11.2024 11:18
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Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 998 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 582 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 324 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 154 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 815 bin 998 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 582 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Ayrıca Türkiye dün 19 bin 414 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu - Son Dakika

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