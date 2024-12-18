Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 41 bin 217 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 25 bin 792 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 334 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 172 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 41 bin 217 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 25 bin 792 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 20 megavatsaat elektrik ihracatı, 597 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.