Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 876 bin 52 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 210 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 980 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 397 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 876 bin 52 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 210 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile doğal gaz ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 712 megavatsaat elektrik ihracatı, 1926 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.