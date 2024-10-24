Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 930 bin 20 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 915 bin 326 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 573 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 864 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

Günlük bazda 930 bin 20 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 915 bin 326 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile doğal gaz ve yüzde 12,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 192 megavatsaat elektrik ihracatı, 498 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.