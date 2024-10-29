Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 825 bin 533 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 650 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 239 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

Günlük bazda 825 bin 533 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 650 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile doğal gaz ve yüzde 13,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 18 bin 886 megavatsaat elektrik ihracatı, 28 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.