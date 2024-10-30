Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 803 bin 294 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 786 bin 235 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 685 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 430 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 803 bin 294 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 786 bin 235 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile rüzgar, yüzde 13,8 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 17 bin 98 megavatsaat elektrik ihracatı, 55 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.