Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 945 bin 424 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 886 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 416 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 135 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 945 bin 424 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 866 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,6 ile linyit santralleri izledi.

Ayrıca Türkiye dün 15 bin 683??????? megavatsaat elektrik ihracatı, 1127 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.