Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 969 bin 842 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 414 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 44 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 301 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 969 bin 842 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 414 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile rüzgar santralleri ve yüzde 19,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 964 megavatsaat elektrik ihracatı, 552 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.