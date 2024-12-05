Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 19 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 3 bin 712 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 243 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 509 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 19 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 3 bin 712 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 185 megavatsaat elektrik ihracatı, 562 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.