Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 968 bin 650 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 956 bin 493 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 988 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 660 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 968 bin 650 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 956 bin 493 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 198 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 41 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.