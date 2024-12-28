Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 10 bin 67 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 587 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 241 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 263 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 10 bin 67 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 587 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile doğal gaz santralleri??????? ve yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 54 megavatsaat elektrik ihracatı, 579 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.