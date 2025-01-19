Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 968 bin 563 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 161 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 676 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 948 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 968 bin 563 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 161 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile doğal gaz santralleri??????? ve yüzde 18,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 826 megavatsaat elektrik ihracatı, 425 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.