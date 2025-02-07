Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 64 bin 900 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 50 bin 571 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 994 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 133 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 64 bin 900 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 50 bin 571 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 235 megavatsaat elektrik ihracatı, 866 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.